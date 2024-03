Archivo - The Last of Us: Neil Druckmann confirma que un personaje clave del videojuego estará en la temporada 2

MADRID, 1 Mar. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de The Last of Us, uno de los proyectos más esperados de HBO Max, llegará a la plataforma en 2025. De momento, es poco lo que se sabe de los nuevos capítulos de la popular ficción, pero el reciente fichaje de cuatro intérpretes adelanta la aparición de algunos personajes clave del videojuego.

Según apunta Variety, Danny Ramirez (Top Gun: Maverick, Falcon y el Soldado de Invierno) será Manny, "un soldado leal cuya actitud alegre oculta el dolor de viejas heridas y el miedo a fallar a sus amigos cuando más lo necesitan". Spencer Lord (Riverdale) interpretará a Owen, que es descrito como "un alma gentil atrapada en el cuerpo de un guerrero, condenado a luchar contra un enemigo al que se niega a odiar".

Por otro lado, Ariela Barer (Sabotaje, Runaways) encarnará a Mel, "una joven médico cuyo compromiso de salvar vidas se ve desafiado por las realidades de la guerra y el tribalismo", mientras que la actriz Tati Gabrielle (YOU, Uncharted) dará vida a Nora, "una médico militar que lucha por aceptar los pecados de su pasado".

Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle, and Spencer Lord have joined the cast of the HBO Original series #TheLastOfUs for Season 2. @TheLastofUsHBO pic.twitter.com/bbxMZ2I6TQ — Max (@StreamOnMax) March 1, 2024

Ramirez, Lord, Barer y Gabrielle se unen así al elenco de la temporada 2 de The Last of Us, que ya había anunciado los fichajes de Kaitlyn Dever como Abby, Young Mazino como Jesse, Isabela Merced como Dina y Catherine O' Hara en un papel aún no confirmado. Pedro Pascal y Bella Ramsey retomarán los roles protagonistas como Joel y Ellie. Además, el creador Craig Mazin dejó la puerta abierta al regreso de actores como Melanie Lynskey o Storm Reid a través de flashbacks.