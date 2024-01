Primera imagen de Pedro Pascal en el rodaje de Gladiator 2

MADRID, 30 Ene. (CulturaOcio)

El rodaje de Gladiator 2 ha terminado y, poco a poco, van saliendo a la luz más detalles sobre la secuela de nuevo dirigida por Ridley Scott. El actor Pedro Pascal formará parte del elenco y en Twitter se han filtrado unas imágenes del actor en la producción en Malta.

La cuenta @pascalarchive ha compartido las instantáneas. En una de las imágenes, se ve a Pascal con el vestuario que lucirá en la esperada secuela, una capa gris de época. Aún no se sabe qué personaje encarnará Pascal en la película, pero podría formar parte de la clase alta, ya que la capa no está desgastada.

Pedro Pascal in Malta during Gladiator 2 production pic.twitter.com/ys5qLjpMY1 — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) January 29, 2024

Pascal se unió al elenco de Gladiator 2 en mayo de 2023, sumándose a un reparto repleto de estrellas que también incluye a Paul Mescal, Denzel Washington y Joseph Quinn. Para Pascal, Gladiator 2 llega en el punto álgido de su carrera tras los éxitos de The Last of Us y The Mandalorian.

El rodaje de Gladiator 2 comenzó poco después de que Pascal fichara por el filme. Sin embargo, la producción se detuvo en julio, un parón que duró cinco meses. El rodaje concluyó el pasado 17 de enero, una grabación que, según Scott, fue muy complicada debido a las huelgas de guionistas y actores de Hollywood.

"La huelga nos interrumpió y perdí cuatro meses. De lo contrario, ahora mismo la estaría editando. Regresé hace unas cuatro semanas después de la huelga y casi terminé antes de Navidad, y tengo que regresar 10 días para terminar. Es un verdadero sufrimiento", relató a IndieWire.

Ambientada déadas después de la muerte de Máximo (Russell Crowe) Gladiator 2 está protagonizada por Mescal en el papel de Lucius Verus, el hijo de Lucilla (Connie Nielsen). Nielsen es la única actriz de la película original que regresará en la segunda parte.

La secuela de Gladiator, que se estrenará el 22 de noviembre de 2024, llega 24 años después del lanzamiento de la cinta original. El largometraje ganó varios premios Oscar, incluido el galardón a mejor actor para Russell Crowe. Los planes para una secuela existen desde 2001. Sin embargo, no se hicieron realidad hasta 2023 debido a varios problemas de desarrollo y cambios de guion.