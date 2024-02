Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach: Así son Los 4 Fantásticos de Marvel

MADRID, 14 Feb. (CulturaOcio) -

Los 4 Fantásticos, una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico Marvel, ya tiene protagonistas. Pedro Pascal encarnará a Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby será Sue Storm/Mujer Invisible, Ebon Moss-Bachrach dará vida a Ben Grimes/La Cosa y Joseph Quinn será el encargado de interpretar a Johnny Storm/Antorcha Humana.

"¡Feliz Día de San Valentín de parte de la primera familia de Marvel!", reza el mensaje con el que el estudio liderado por Kevin Feige ha confirmado en sus redes sociales el reparto protagonista.

El anuncio del elenco principal de la cinta que dirigirá Matt Shakman, y que llegará a los cines en julio 2025, ha confirmado los rumores y filtraciones que venían circulando en las últimas semanas. Pero... ¿quiénes son y cuál es la trayectoria de esos cuatro intérpretes?

PEDRO PASCAL

El fichaje de Pascal por Marvel era un secreto a voces desde hacía meses y Matt Shakman, director del nuevo filme, había confirmado hace escasos días que interpretaría al genio elástico Reed Richards/Mr. Fantástico. El actor toma así el testigo de John Krasinski, que encarnó al personaje brevemente en Doctor Strange en el multiverso de la locura.

El intérprete de origen chileno ya tiene experiencia en franquicias, no en vano uno de los papeles que le catapultaron a la fama fue el de Oberyn Martell en Juego de Tronos. Pascal es conocido también por protagonizar las exitosas series The Mandalorian y The Last of Us y recientemente ha finalizado el rodaje de Gladiator 2.

VANESSA KIRBY

Los fans habían señalado a Kirby como la gran favorita para dar vida en la gran pantalla a la Mujer Invisible, Sue Storm, y la propia actriz confesó el año pasado a Variety que sería "un honor" encarnarla en la película de Marvel.

Kirby saltó a la fama gracias a la serie Killing Eve e interpretó a la princesa Margarita y condesa de Snowdon en las dos primeras temporadas de The Crown de Netflix. La actriz fue nominada al Oscar en 2020 por su papel en la cinta de Kornél Mundruczó, Fragmentos de una mujer. También fue una de las protagonistas del spin-off de Fast and Furious, Hobbs and Shaw y encarnó a Josefina de Beauharnais en el Napoleón de Ridley Scott.

JOSEPH QUINN

Como en el caso de sus compañeros de reparto, los rumores han resultado ciertos: Quinn será Johnny Storm/Antorcha humana. El joven de 29 años se hizo mundialmente conocido en 2022 gracias a su papel como Eddie Munson en la cuarta temporada de Stranger Things.

La presencia de Quinn en la última temporada de la popular serie de Netflix no está confirmada, pero entre las próximas apariciones del intérprete se encuentran dos grandes producciones como Gladiator 2 y Un lugar tranquilo: Día 1.

EBON MOSS-BACHRACH

Moss-Bachrach, que dará vida a Ben Grimes/La Cosa, se alzó como mejor actor de reparto en los últimos Emmy por su papel en la aclamada serie The Bear, por el que también fue nominado a un Globo de Oro. Otros trabajos del actor incluyen Andor, NOS4A2 y The Punisher, serie de Netflix que ahora ya es canon dentro del canon del UCM.