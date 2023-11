Pedro Pascal será Reed Richards en Los 4 Fantásticos de Marvel

MADRID, 15 Nov. (CulturaOcio) -

Pedro Pascal, el protagonista de series de éxito como The Last of Us o The Mandalorian, es el elegido por Marvel Studios para encarnar a Reed Richards, el líder de Los 4 Fantásticos, en la nueva versión cinematográfica de la familia de superhéroes, la primera ya dentro del Universo Cinematográfico Marvel. La cinta estará dirigida por Matt Shakman y tiene previsto su estreno para abril de 2025.

Según informa Deadline, aunque el acuerdo no está ni mucho menos cerrado, el actor tres veces nominado a los Emmy está en conversaciones para interpretar al líder del icónico equipo de superhéroes. Pascal se habría impuesto así a otros nombres que sonaron para el papel como Matt Smith, Adam Driver, Dev Patel o John Krasinski, que ya encarnó al personaje en Doctor Strange en el multiverso de la locura.

La publicación estadounidense avisa que todavía se están negociando aspectos fundamentales del acuerdo relacionados con el calendario del actor, pero varias fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que Pascal está muy cerca de poder compaginar este proyecto con el resto de las producciones que tienen pendientes.

Pascal tiene una agenda repleta que incluye Gladiator 2, a las órdenes de Ridley Scott, cuya producción se espera para antes de fin de año, así como su popular serie de HBO The Last Of Us, cuyo rodaje se espera para el año que viene. Tampoco hay que olvidar su papel como Djinn Darin, el protagonista de The Mandalorian, la serie de Star Wars que acumula ya tres temporadas.

En cuanto a los demás miembros del equipo, Deadline apunta que pronto se conocerá al resto Los 4 Fantásticos ya que para Marvel Studios era esencial encontrar al actor que interpreta a Reed Richards antes de poder cerrar al resto del reparto. Para el personaje de Sue Storm, la Mujer Invisible, la favorita es Vanessa Kirby, intérprete que saltó a la fama por su papel como princesa Margarita en la serie The Crown.

En cuanto al calendario de producción, el objetivo es comenzar a rodar a principios del año que viene, así que es de esperar que este reparto se complete rápidamente para ponerse a las órdenes del director Matt Shakman, que actualmente en fase de preproducción en los estudios Pinewood de Inglaterra.