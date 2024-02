Pedro Pascal gana en los SAG Awards por su papel en The Last of US

Pedro Pascal gana en los SAG Awards por su papel en The Last of US - CRASH / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 26 Feb. (CulturaOcio) -

Pedro Pascal, el protagonista de The Last of Us, dio la sorpresa en los premios del Sindicato de Actores (SAG, en sus siglas en inglés) al alzarse con el galardón como mejor intérprete en una serie dramática por delante del gran favorito, Kieran Culkin. El actor de Succession se había impuesto a Pascal en los Globos de Oro y los Emmy, por lo que no es de extrañar que Pascal pensase que volvería a perder frente a su colega, por lo que se dio a sí mismo manga ancha con las copas... algo que le pasó factura a la hora de recoger el premio.

"Esto está mal por muchas razones", dijo el actor entre lágrimas y risas en su discurso de aceptación. "Estoy un poco borracho. Creía que podía emborracharme. Estoy quedando fatal pero muchísimas gracias por esto. Llevo en el sindicato desde 1999 y esto es un maldito honor. A los nominados, a todos vosotros, no recuerdo ninguno de vuestros nombres ahora mismo", continuó Pascal, visiblemente emocionado.

La intensidad derivada del inesperado premio, mezclada con los efectos del alcohol, hicieron que el actor de moda en Hollywood fuera breve en su declaración, agradeciendo también a su familia y a sus compañeros de The Last of Us y HBO antes de huir del escenario con estas palabras: "Voy a tener un ataque de pánico, así que me voy".

Esta no ha sido la única vez que Pascal ha conseguido arrancar más de una carcajada a la audiencia de unos premios. Durante los aplausos dedicados al galardonado se puede ver a un sonriente Culkin, y es que entre ambos se ha creado una guerra ficticia en la que el uno se metían con el otro por esta racha de premios del actor de Succession.

Durante los Emmy, Pedro Pascal aprovechó una lesión en el hombro para lanzar un divertido dardo a su rival en la temporada de premios. "Kieran Culkin me ha metido una paliza", sentenció para responder a las palabras de Culkin durante los Globos de Oro: "Estuve nominado a este premio hace unos 20 años y cuando eso pasó, recuerdo pensar, nunca volveré a esta sala. Pero gracias a Succession, he vuelto un par de veces. Chúpate esa, Pedro".

Esta rivalidad fingida ha continuado en los SAG, donde Pascal aseguró que iba a besarse con Culkin como venganza, para después finalizar con un "es el mejor". También confesó que, debido a los nervios, no se acordaba de nada de lo que dijo durante su discurso.

Pascal volverá como Joel en una segunda temporada de The Last of Us, que comenzará su producción este año aunque no se prevé que vea la luz hasta 2025. El actor también ha sido confirmado por Marvel en Los 4 Fantásticos donde dará vida Reed Richards/Mr. Fantástico y la película de la saga Star Wars, The Mandalorian y Grogu, prevista para 2026. Además, el actor de origen chileno acaba de finalizar el rodaje de Gladiator 2 a las órdenes de Ridley Scott, un filme que llegará a los cines el 22 de noviembre.