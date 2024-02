La nueva serie de Juego de tronos, El caballero de los Siete Reinos, ya tiene fecha de estreno

MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -

Uno de los spin-offs de Juego de Tronos más esperados es A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight (El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante). Para regocijo de los seguidores de la obra de George R.R. Martin, HBO Max ha revelado la fecha de estreno de esta serie que trasladará a la pequeña pantalla los Cuentos de Dunk y Egg.

Basada en la trilogía de Martin, Cuentos de Dunk y Egg, esta ficción se ambientará unos 90 años antes de los acontecimientos acaecidos en Juego de Tronos. Y seguirá las andanzas de Ser Duncan el Alto junto a su joven escudero, Egg por Poniente, que ya fueron adaptadas en una serie de novelas gráficas.

Según informa TVLine, David Zaslav, el CEO de Warner Bros. Discovery reveló la fecha de estreno de la serie durante la reunión del cuarto trimestre de ganancias. El desembarco de A Knight of The Seven Kingdoms: The Hedge Knight en HBO Max se producirá en algún punto de 2025. Es decir, más de seis años después de que la plataforma estrenara la temporada 1 de Juego de Tronos.

En la obra de Martin, Ser Duncan el Alto es el caballero errante más famoso. Dunk viajó por los Siete Reinos y vivió muchas aventuras con el joven príncipe Aegon V Targaryen, quien fue escudero de Duncan bajo el apodo de Egg. Dirigida por Steve Conrad, la serie contará con Ira Parker, Ryan Condal, Vince Gerardis y al propio novelista ejerciendo como productores ejecutivos.

Mientras surgen nuevos detalles sobre A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, la próxima travesía por Poniente será con la temporada 2 de La Casa del Dragón. Aunque la serie finalizó su rodaje en septiembre de 2023, actualmente, se están realizando en Leavesden Studios unos reshoots para filmar una escena de batalla que durarán al menos, hasta el 23 de marzo, por lo que se desconoce si los nuevos episodios mantendrán su estreno para verano de 2024, pero, de momento, no ha habido ningún cambio oficial al respecto.