¿Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield juntos en Spider-Man 3 gracias a Doctor Strange?

Doctor Strange estará en Spider-Man 3, la tercera aventura en solitario del trepamuros de Tom Holland. Y eso significa no solo que Peter Parker tendrá un nuevo mentor, sino además que, muy posiblemente, la trama de la cinta girará en torno al Multiverso de Marvel, que se presentará en la próxima cinta en solitario de Strange. Eso abriría la puerta al sueño de muchos fans: regreso de los dos anteriores Peter Parker en la gran pantalla, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Teniendo en cuenta que la próxima película en solitario de Cumberbatch en Marvel se titula Doctor Strange and the Multiverse of Madness , todo parece apuntar a que el personaje de Benedict Cumberbatch hará las veces de mentor del bisoño Spider-Man en su salto hacia un multiverso más complejo, como ya hiciese en su día Tony Stark con el universo de los superhéroes.

Si a esto se le añade los rumores de que Jamie Foxx volverá a interpretar a Electro, el villano de The Amazing Spider-Man 2 y también el posible regreso de Kirsten Dunst como Mary Jane, es imposible que el fandom no esté pensando ya en un Spider-Verse con varios hombres araña.

De hecho, en las redes ya están clamando por el regreso de Maguire y Garfield, ya que la presencia de Strange es la coartada narrativa perfecta para introducir las diferentes realidades en las que habitan cada uno de los Spider-Man, unificando así en una sola cinta todas las aventuras del lanzarredes en el cine.

En éste punto hay que tener en cuenta que J.K. Simmons, que retomó su papel como J. Jonah Jameson en Spider-Man: Lejos de Casa, en realidad estaba interpretando a otra versión del director del Daily Bugle. Jamie Foxx por su parte, ha asegurado que su Electro "no será azul", lo que de nuevo señala directamente al multiverso arácnido.

Mientras que algunos fans se muestran entusiasmados con la posibilidad de ver a varios Parker luchando codo con codo, otros muchos piensan que recuperar a las estrellas de sagas anteriores es un error. Pero si algo ha demostrado Marvel es que cuando hace las cosas, las hace bien. Y su idea es unificar a todos los trepamuros del cine, estará estudiando la mejor forma de hacerlo.

"Si esto significa que están haciendo un Spider-Verse, estaré realmente decepcionado", asegura un usuario de Twitter. "No leo cómics de Spidey porque son demasiado complicados y de alto concepto. ¿Por qué no podemos tener simplemente algunas de las viejas aventuras de Spider-Man?".

"Peter acude al Dr. Strange en los cómics cuando su identidad es pública y Jamie Foxx dijo que su Electro no será azul. Estoy bastante seguro de que Spider-man 3 se centrará en Peter, pero más adelante podría conducir a una película de Spider-Verse. Espero que se centren primero en la historia de Tom".

"Está bien, pero ¿podremos POR FAVOR ver esta escena suceder en el Spider-Verse de imagen real? Sería asombros".

"No me voy a emocionar con una idea de un Spider-Verse de imagen real hasta que no se confirme a Tobey y Andrew. Pero si eso sucede, voy a explotar".

