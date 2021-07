Spider-Man No Way Home: Zendaya responde a su posible romance con Tom Holland

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

Zendaya y Tom Holland han coincidido en Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Lejos de casa y el 17 de diciembre se reunirán en la tercera entrega de la saga, Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa). Los actores han sido recientemente captados besándose y, poco después de publicarse las imágenes, la intérprete no ha desmentido el romance limitándose a señalar que tiene una relación "cercana" con el elenco del filme.

"Estoy ansiosa de que veáis Spider-Man cuando salga. Todos trabajamos muy duro y todos tenemos una relación muy cercana. ¡Estoy emocionada! Creo que vamos a tener una buena gira de prensa", afirmó Zendaya en una entrevista con ET Online.

Zendaya and Tom Holland caught kissing by the paparazzi (@/diggzy) in Los Angels at a red light.



7/2/2021 pic.twitter.com/YnPkQjOMJt — Zendaya Updates (@dayaupdate) July 5, 2021

"Cuando hice la primera película tenía 19 años. Es muy especial haber crecido todos juntos", comentó la actriz en otra entrevista con E!'s Daily Pop. Además de Holland, Zendaya ha compartido planos en la saga con otros jóvenes intérpretes como Jacob Batalon, Angourie Rice y Laura Harrier.

Esta no sería la primera vez que los protagonistas de la franquicia Spider-Man mantienen un romance. Tobey Maguire y Kirsten Dunst que encabezaron la trilogía original de Spider-Man, también salieron mientras interpretaban a Peter y MJ en las películas de Sam Raimi. Lo mismo ocurrió con Andrew Garfield y Emma Stone, que también se convirtieron en pareja después de interpretar a Peter y Gwen Stacy en The Amazing Spider-Man en 2012.

Spider-Man: Sin camino a casa también cuenta en su reparto con Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jamie Foxx, Tony Revolori, J.K. Simmons, Alfred Molina, Harry Holland, Christopher Cocke. La cinta está dirigida por Jon Watts a partir de un guion de Chris McKenna y Erik Sommers.