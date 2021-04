Un actor de doblaje confirma la presencia de Tobey Maguire con Tom Holland en Spider-Man 3: No Way Home

Un actor de doblaje confirma la presencia de Tobey Maguire junto a Tom Holland en Spider-Man 3: No Way Home

El Universo Marvel es de sobra conocido por el celo que empeña para mantener el secretismo en torno a sus producciones. Sin embargo, algunas filtraciones son inevitables, y el hecho de que Spider-Man 3: No Way Home explorará el Multiverso y contará con más de un Peter Parker lleva meses siendo un secreto a voces... que ahora puede haber sido definitivamente confirmado.

Por el momento, tal y como confirmó el director de WandaVision, la serie de Bruja Escarlata y Visión formará una trilogía -junto a Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Spider-Man 3- que podría explorar el concepto del Multiverso. Y desde hace meses, diferentes rumores e informaciones parecen indicar que el plan de Sony es reunir a varias versiones de Peter Parker en pantalla. Así, además de Tom Holland, el filme contará también con las anteriores encarnaciones cinematográficas del personaje, Tobey Maguire primero y más tarde Andrew Garfield.

Ahora, una nueva filtración, en este caso involuntaria, parece haber confirmado la presencia de uno de estos dos actores. Y es que, en lo que parece ser un exceso de sinceridad similar al cometido hace unas semanas por el actor de doblaje que pone voz a Evan Peters en español, Rodri Martin -que en un desliz en redes sociales confirmó la aparición de Quicksilver en WandaVision, hecho por el que fue posteriormente reemplazado- ahora ha sido la voz en español de Tobey Maguire quien parece haber confirmado la presencia del primer Peter Parker del cine en No Way Home.

En una reciente entrevista en el canal de YouTube El sótano del Planet, el actor de doblaje Roger Pera -que prestó su voz a Maguire en la versión en castellano de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi- ha revelado que Marvel ya se ha puesto en contacto con él para trabajar en No Way Home, confirmando así los rumores que apuntaban a la aparición de varias versiones del trepamuros.

Aunque la entrevista en cuestión ya ha sido eliminada de YouTube, la noticia rápidamente se ha hecho viral, ya que al igual que el regreso de Alfred Molina como Octopus y Jamie Fox como Electro, parece otro indicativo claro de lo que los fans llevan esperando tanto tiempo: que todos los Spider-Man de la gran pantalla unan fuerzas en una aventura multiversal.

Spider-Man: No Way Home tiene previsto su estreno el 17 de diciembre de 2021.