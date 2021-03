Spider-Man 3 No Way Home: ¿La prueba definitiva de la participación de Andrew Garfield junto a Tom Holland?

MADRID, 27 Mar. (CulturaOcio) -

Con el estreno de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) y más recientemente Falcon y el Soldado de Invierno, Marvel ha vuelto a conquistar el fandom, que ya espera ansioso las próximas entregas del UCM. Una de las más esperadas es Spider-Man 3 No Way Home, que explorará el Multiverso junto a Doctor Strange 2. ¿Se ha confirmado finalmente la aparición del Hombre Araña de Andrew Garfield?

Uno de los rumores que más cuerpo ha cogido conforme avanzaba la producción de Spider-Man 3 es la aparición de los dos anteriores Peter Parker, Tobey Maguire y Andrew Garfield. Son tantas las supuestas filtraciones que esto parece más un secreto a voces. Y las últimas fotos desde el rodaje parecen confirmarlas aún más, ya que se ha visto al doble de acción de Garfield en el set.

Las fotos, de hecho, han sido publicadas en las redes sociales del especialista en acrobacias William Spencer, que aparece junto al doble de acción de Tom Holland, Greg Townley. Spencer ha interpretado las secuencias arriesgadas de Garfield desde hace años, y su presencia en el set de Spider-Man 3 no puede ser casual.

Andrew Garfield's stunt double on set next to Tom Holland’s stunt double #SpiderManNoWayHome #spiderverse #marvel #SpiderMan pic.twitter.com/i5hJKtQ2MF