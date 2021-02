Revelado el título oficial de Spider-Man 3

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

Tras las bromas con los nombres falsos... ya está aquí oficialmente el título real de Spider-Man 3. La nueva película en solitario del Peter Parker interpretado por Tom Holland se titulará Spider-Man: No Way Home.

El filme, que de nuevo está dirigido por Jon Watts sigue jugando con palabra 'Home' que estuvo presente en los títulos de las dos entregas anteriores: Homecoming y Far From Home. Ha sido a través de un clip en redes sociales, protagonizado por Zendaya, Jacob Batalon y el propio Holland cómo Sony Pictures y Marvel Studios han desvelado el título oficial.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm