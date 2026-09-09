Netflix publicará las cifras de taquilla de La bola negra, Narnia y otras cuatro películas - NETFLIX/MOVISTAR/DISNEY

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

Aunque Netflix ha estrenado en cines diversos títulos, casi siempre de forma limitada con el objetivo de cumplir con las reglas de elegibilidad de los Premios Oscar y otros galardones, hasta ahora la compañía se había mostrado reacia a compartir sus cifras de venta de entradas como el resto de estudios. No obstante, nuevas informaciones apuntan a que, en un nuevo paso dentro de su nueva estrategia cinematográfica, el servicio de streaming cambiará su costumbre, al menos en seis de sus próximos estrenos en salas.

Según recoge Variety, dos fuentes internas de la empresa han informado de que Netflix pretende dar a conocer la recaudación en taquilla de seis filmes: La bola negra, el nuevo trabajo de Los Javis; Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago, el reinicio de la saga de fantasía dirigido por Greta Gerwig; The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, la secuela de Érase una vez en Hollywood protagonizada por Brad Pitt; Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra, un drama bélico dirigido por Peter Berg; Ink, lo nuevo de Danny Boyle; y la nueva película de animación de Charlie y la fábrica de chocolate.

La decisión de Netflix parece ser una forma de ganarse el favor de exhibidores, distribuidores y otros profesionales de la industria, quizá demostrando que se toma en serio el mercado cinematográfico (algo que no siempre ha estado tan claro, con Ted Sarandos llegando a tildar el periodo de estreno en salas como un "concepto obsoleto").

Hay que recordar que, al menos hasta ahora, la apuesta de Netflix por las salas se circunscribía casi exclusivamente a películas, la mayoría de corte internacional, que tenían posibilidades en la temporada de premios. Roma (2018) de Alfonso Cuarón, El Irlandés (2019) de Martin Scorsese, Historia de un matrimonio (2019) de Noah Baumbach, Mank (2020) de David Fincher, La sociedad de la nieve (2023) de J.A. Bayona o Frankenstein (2025) de Guillermo del Toro son algunos de los ejemplos más destacados.

Antes de que se retirara de la puja por adquirir Warner Bros., Netflix prometió acercarse a los estándares de la industria planteando un plazo de 45 días entre el estreno en salas y en streaming.

El pasado mes de marzo, el presidente de Netflix Film, Dan Lin, expresó que la empresa "da prioridad al streaming" y les va bien. "Se puede ver que, a través del proceso con Warner, hemos establecido una relación más estrecha con los propietarios de salas de cine, hemos mantenido muchas conversaciones... simplemente dadnos un poco de tiempo", añadió en todo caso, según recoge Deadline.

VENTANAS DE ESTRENO DE LAS SEIS PELÍCULAS DE NETFLIX

La bola negra, película que valió a Javier Calvo y Javier Ambrossi el premio a mejor dirección en la pasada edición del Festival de Cannes tiene previsto estrenarse en cines el próximo 16 de octubre (en España, el 25 de septiembre, de la mano de la distribuidora Elastica), y en streaming, el 2 de diciembre. Esto le otorga a la cinta una ventana de exhibición de 46 días, todo un hito en la historia de la plataforma, si bien otras incluso podrían superar esa ventana.

Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra, filme de Peter Berg protagonizado por Bill Skarsgard y Nicholas Galitzine aterrizará en los cines estadounidenses el 30 de octubre y en streaming, el 25 de noviembre.

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, la secuela de Érase una vez en... Hollywood se proyectará en IMAX en todo el mundo durante dos semanas y contará con una ventana de exhibición de 27 días desde el 25 de noviembre hasta el 23 de diciembre. También tendrá una ventana de estreno de 27 días Ink, la película de Danny Boyle, disponible en streaming a partir del 8 de enero.

Por último, Netflix tiene prevista una ventana mayor para los que prometen ser sus estrenos más grandes, la cinta de Narnia que prepara Greta Gerwig (y que llegará a los cines el 12 de febrero de 2027 y a Netflix 50 días después, el 2 de abril) y una película de animación de Charlie y la fábrica de chocolate (que llegará a los cines el 5 de noviembre de 2027 y en streaming, 47 días después, el 22 de diciembre).