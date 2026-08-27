Nuevo vistazo a Brad Pitt en la secuela de Érase una vez en Hollywood, que tiene nuevo título oficial - SONY PICTURES

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

Brad Pitt volverá a encarnar a Cliff Booth en la secuela de Érase una vez en... Hollywood, en la que David Fincher tomará el relevo de Quentin Tarantino como director y que llegará a Netflix el 23 de diciembre, tras su paso por las salas a partir del 25 de noviembre. El servicio de streaming ha lanzado un breve teaser para anunciar el título de la película, cuyo guion corre a cargo de Tarantino.

Tal y como muestra el adelanto, de apenas diez segundos de duración, la secuela llevará por título The Further Mis-Adventures of Cliff Booth (en español, "Las nuevas desventuras de Cliff Booth"). El clip ofrece un breve vistazo al personaje de Pitt en la película, recostándose en su coche mientras conduce fumando un cigarrillo.

THE FURTHER MIS-ADVENTURES OF CLIFF BOOTH.

Starring Brad Pitt.

Written by Quentin Tarantino.

Directed by David Fincher.



See it first only in IMAX November 25. pic.twitter.com/bToLy3ZlGT — Netflix (@netflix) August 26, 2026

Este nuevo título para el proyecto, hasta ahora conocido como Las aventuras de Cliff Booth, parece adecuado para una secuela centrada un personaje que ya vivió numerosas desventuras en la primera cinta: desde su visita al rancho de la familia Manson hasta la matanza perpetrada en los últimos compases del filme, pasando por su violenta pelea con nada menos que Bruce Lee.

LAS NUEVAS DESVENTURAS DE CLIFF BOOTH

El primer tráiler de la película fue lanzado el pasado mes de febrero, en la Super Bowl LX. El adelanto, de apenas un minuto de duración, mostraba imágenes del personaje de Pitt relajándose en un bar, paseando por un plató de cine, conduciendo en un circuito y depositando una estatuilla dorada sobre la mesa, todo ello mientras unas rayas de un azul eléctrico censuraban elementos como tabaco, bebida, palabras malsonantes o desnudos.

Junto a Pitt, completan el reparto de la película Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Scott Caan, Carla Gugino, Holt McCallany y Timothy Olyphant, entre otros. No está previsto que Leonardo DiCaprio retome su papel de la anterior entrega.