Netflix reafirma su apuesta por La bola negra de los Javis para los Oscar y toma una decisión histórica con su estreno- MOVISTAR PLUS

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

Netflix ha adelantado el estreno en cines estadounidenses de La bola negra, la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi galardona en la pasada edición del Festival de Cannes, desde el 6 de noviembre hasta el 16 de octubre. Con su lanzamiento en la plataforma fijado para el 2 de diciembre, esto le otorga a la película dirigida por los Javis una ventana de exhibición de 46 días, la más larga jamás prevista por el servicio de streaming.

La bola negra hace historia así en Netflix superando los 30 días que la plataforma le concedió a Historia de un matrimonio, la cinta dirigida por Noah Baumbach en 2019 y que fue galardonada con el Oscar a la mejor actriz de reparto para Laura Dern.

Asís, tras hacerse con los derechos de distribución de la película en Estados Unidos, como ya hizo en años anteriores, por ejemplo, con la producción francesa Emilia Pérez, Netflix apuesta fuerte por la película de Calvo y Ambrossi como una grandes favoritas para la próxima edición de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood. La 99.ª edición de los Oscar está fijada para el domingo 14 de marzo de 2027 y las nominaciones se darán a conocer el 21 de enero del próximo año.

LA BOLA NEGRA, from Cannes-winning directors Javier Calvo and Javier Ambrossi ("Los Javis"), is coming to US theaters October 16 and on Netflix December 2 in the US and Canada.



Starring Spanish music sensation Guitarricadelafuente making his acting debut, Miguel Bernardeau,… pic.twitter.com/MF52NqyWSp — Netflix (@netflix) August 4, 2026

"Cuando empezamos a escribir La bola negra queríamos contar una historia sobre la libertad, el legado y la importancia de la visibilidad LGBTQ+. Por encima de todo, queríamos honrar a las generaciones de personas cuyo valor y sacrificio hicieron posibles nuestras libertades hoy", afirman los Javis en un comunicado.

"No podíamos imaginar un mejor hogar que Netflix para llevar esta historia a audiencias de todo Estados Unidos. Estamos profundamente agradecidos y entusiasmados de que su mensaje llegue a millones de espectadores y ayude a llevar el legado de Federico García Lorca a audiencias de todo el mundo. Este es el comienzo de un capítulo extraordinario para La bola negra, y estamos deseando que el público lo descubra", añaden.

Calvo y Ambrossi ganaron con La bola negra el premio a la mejor dirección en la 79.ª edición del Festival de Cannes, donde se proyectó por primera vez la película. La cinta después viajó a Australia, donde obtuvo el Premio del Público en el Sydney Film Festival (el único premio al que podía optar), y de nuevo a Francia al Festival de Cine de Biarritz Nouvelles Vagues, donde se proyectó fuera de concurso.

La película continuará su trayectoria internacional y se proyectará además en el Festival Internacional de Cine de Toronto, una de las citas imprescindibles de la cinematografía mundial, que celebrará su 51 edición del 10 al 20 de septiembre de 2026.

LA BOLA NEGRA: SINOPSIS Y FECHA DE ESTRENO EN ESPAÑA

En España, La bola negra se estrenará el 25 de septiembre en las salas de cine de la mano de la distribuidora Elastica, aunque antes el filme pasará también por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, dentro de la sección Perlas, en la que se proyectan largometrajes que han sido aclamados por la crítica y/ o premiados en otros festivales internacionales.

La película, que toma su título de una obra inacabada de Federico García Lorca, relata "las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras de Lorca".

La bola negra cuenta con un reparto encabezado por Guitarricadelafuente (que debuta como actor), Miguel Bernardeau (Querer, La fiera), Carlos González (La vida breve, Veneno), Milo Quifes (que también debuta como actor), Lola Dueñas (ganadora de dos premios Goya, premio a la mejor interpretación femenina en Cannes y premios Feroz, Forqué y Platino por La Mesías), Penélope Cruz (ganadora del Oscar, tres premios Goya, premio a la mejor interpretación femenina en Cannes, Copa Volpi, Bafta, César de Honor, Premio Donostia y Premio Nacional de Cinematografía) y Glenn Close (ganadora de tres premios Emmy, tres Globos de Oro, tres premios Tony y nominada en ocho ocasiones al premio Oscar).

Además forman parte del elenco Antonio de la Torre (ganador de dos premios Goya, dos premios Feroz y la Medalla de las Artes de Andalucía), Natalia de Molina (ganadora de dos premios Goya y la Biznaga de Plata a la mejor actriz), Julio Torres (nominado en cinco ocasiones a los premios Emmy), Lorenzo Zurzolo (Baby, Prisma), Albert Pla (La Mesías), Mona Martínez ('Veneno'), Yenesi ('Mariliendre'), Nuria Mencía (Yakarta), Hugo Welzel (El hijo zurdo), María Morales (Honor), Antonio Dechent (A puerta fría) y Alberto Cortés (One night at the Golden Bar).

Javier Butler, Valentín Martínez, Teo Lucadamo, Mateo Medina, Juan Vergara, Joaquín Ruiz, Gio Torino y Mario Silva debutan en el cine con esta película al igual que Judeline, que se estrena como actriz e interpreta una versión de 'Soldadito español' que forma parte de la banda sonora.