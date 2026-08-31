Netflix culpa a ahora David Fincher de la cancelación de Mindhunter: "No podía hacer dos cosas a la vez" - NETFLIX

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

Mindhunter, la serie de Netflix creada por Joe Penhall junto a David Fincher, fue cancelada tras su segunda temporada (estrenada en 2019), para gran disgusto de su base de fans. Aunque muchos dieron por supuesto que la decisión tenía que ver principalmente con razones económicas, ahora, el CEO de la plataforma ha revelado que, en gran parte, se debió a problemas de agenda con Fincher.

"Siempre pensamos que habría una tercera temporada, pero él [Fincher] se vio muy ocupado rodando una película", ha explicado Ted Sarandos en un panel con The Indian Express. "Además, David es un creador increíblemente meticuloso, por lo que no podía hacer dos cosas a la vez y, desde luego, no quería descuidar ninguna de las dos", señaló.

Basada en el libro "Mind Hunter: Inside FBI's Elite Serial Crime Unit", escrito por Mark Olshaker y John E. Douglas, Mindhunter seguía a los agentes del FBI Holden Ford (Jonathan Groff) y Bill Tench (Holt McCallany) que, junto a la psicóloga Wendy Carr (Anna Torv), revolucionan las técnicas de investigación al desarrollar perfiles psicológicos de los criminales para tratar de entender sus motivaciones.

FINCHER CULPÓ A NETFLIX DE LA CANCELACIÓN DE MINDHUNTER

Cabe decir que, en el pasado, el cineasta contribuyó en gran parte a los rumores que relacionaban la cancelación de la serie con razones económicas. "Quizás House of Cards no fuera un gran riesgo, pero Mindhunter sí lo era. ¿Un procedimental sobre ciencias del comportamiento que no era ni Expediente X, ni CSI, ni Mentes Criminales, pero que funcionaba como el retrato de un tipo que pierde la virginidad en un mundo de sádicos psicosexuales? No pudimos completar el camino, pero fue una apuesta", mencionó en una entrevista concedida a Première Magazine.

"También era una serie cara. Muy cara. Llegamos tan lejos como pudimos hasta que alguien finalmente nos dijo: 'No tiene sentido producir esta serie así, a menos que podáis reducir el presupuesto o hacerla más pop para que más gente la vea'", expuso Fincher.

Fuesen cuales fuesen los motivos, la cancelación de la serie no pareció enturbiar demasiado la relación entre el servicio de streaming y el director, que continúan colaborando estrechamente. Uno de los últimos proyectos de Fincher es, de hecho, la secuela de Érase una vez en... Hollywood, titulada The Further Mis-Adventures of Cliff Booth (en español, "Las nuevas desventuras de Cliff Booth"), que llegará a Netflix el 23 de diciembre, tras su paso por las salas a partir del 25 de noviembre.