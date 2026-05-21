El regreso de Cliff Booth (Brad Pitt) en la secuela de Érase una vez en Hollywood retrasa su estreno en Netflix - NETFLIX

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

Aunque se había anunciado que The Adventures of Cliff Booth (Las aventuras de Cliff Booth), la secuela de Érase una vez en... Hollywood, llegaría a Netflix en agosto, su lanzamiento se ha visto retrasado unos cuantos meses. El servicio de streaming ha dado a conocer la nueva fecha, revelando además cuándo aterrizará la cinta en cines.

"Brad Pitt vuelve como Cliff Booth en una nueva película dirigida por David Fincher y escrita por Quentin Tarantino. Llegará a los cines IMAX el 25 de noviembre y a Netflix el 23 de diciembre", reza la publicación de la plataforma en X, antes Twitter.

Brad Pitt vuelve como Cliff Booth en una nueva película dirigida por David Fincher y escrita por Quentin Tarantino.



Llegará a los cines IMAX el 25 de noviembre y a Netflix el 23 de diciembre.



Con Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller,… — Netflix España (@NetflixES) May 21, 2026

De esta manera, The Adventures of Cliff Booth ocupa el hueco dejado por Las crónicas de Narnia de Greta Gerwig, que recientemente también rechazaba su fecha de estreno en cines pasando del 26 de noviembre de 2026 al 12 de febrero de 2027.

Según señala ScreenRant, es probable que la cinta protagonizada por Pitt se beneficie del cambio, ya que la plataforma ya ha obtenido ciertos éxitos con estrenos limitados en salas durante el periodo de Acción de Gracias (ejemplo de ello es Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion). También el estreno en Netflix resulta estratégico, al aprovechar las fiestas navideñas.

THE ADVENTURES OF CLIFF BOOTH

El primer tráiler de The adventures of Cliff Booth fue lanzado el pasado mes de febrero, en la Super Bowl LX. El adelanto, de apenas un minuto de duración, mostraba imágenes del personaje de Pitt relajándose en un bar, paseando por un plató de cine, conduciendo en un circuito y depositando una estatuilla dorada sobre la mesa, todo ello mientras unas rayas de un azul eléctrico censuraban elementos como tabaco, bebida, palabras malsonantes o desnudos.

Junto a Pitt, completan el reparto de la película Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Scott Caan, Carla Gugino, Holt McCallany y Timothy Olyphant, entre otros. No está previsto que Leonardo DiCaprio retome su papel de la anterior entrega.