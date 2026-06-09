He-Man y los Masters del universo se la pega en taquilla, pero Amazon niega que sea un fracaso - SONY PICTURES

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

Tras su primer fin de semana en cartelera, y haber sido superada en taquilla solo por Scary Movie 6, las cifras no colocan a He-Man y los Masters del universo como un éxito precisamente. No obstante, Amazon MGM Studios permanece optimista y tampoco lo considera un fracaso.

Por el momento, el filme de Travis Knight, cuyo presupuesto rondaba los 200 millones de dólares, lleva recaudados tan solo 54 millones a nivel mundial. Un arranque por debajo de lo esperado pero que para el estudio es solo el inicio de la andadura del proyecto protagonizado por Nicholas Galitzine y Jared Leto.

"Se trata de un estreno discreto de una película de acción y aventuras con potencial para convertirse en franquicia y serie", ha valorado David A. Gross, editor del boletín FranchiseRe, según recoge Variety. "En este momento, los únicos héroes de fantasía que están teniendo un gran éxito de taquilla son los superhéroes más importantes y consolidados, como Spider-Man, Deadpool, Lobezno y Superman", añadió.

Kevin Wilson, responsable de distribución cinematográfica de Amazon MGM Studios en el mercado estadounidense, también pareció aludir a la necesidad de usar un barómetro distinto al aplicado a la competencia, mostrándose positivo. "Travis Knight, junto con todo el reparto y el equipo de producción, han creado algo verdaderamente especial, y este estreno es precisamente el tipo de momento crucial que justifica nuestra estrategia de distribución integral: generar interés y compromiso que se mantendrán mucho más allá de la fase de exhibición en salas", expresó en un comunicado.

EL FUTURO DE HE-MAN Y LOS MASTERS DEL UNIVERSO

Las palabras de Wilson no solo denotan confianza en que la cinta pueda seguir recaudando en su paso por las salas de cine, sino que ponen la mirada en el recorrido completo. Y es que, tal y como señala Cinemablend, una vez que el príncipe Adam y compañía lleguen al streaming, la compañía podrá ganar más dinero gracias a los anuncios de Prime Video.

Por otro lado, es patente que Amazon MGM Studios tiene la esperanza de expandir la franquicia, como demuestran las escenas post-créditos de la película, que introducen nuevos personajes y dejan hilos argumentales de los que seguir tirando en siguientes entregas. No obstante, habrá que esperar para ver si, efectivamente, He-Man y los Masters del universo ha sido solo el principio o si, por el contrario, será una película única.