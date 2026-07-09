Tras el éxito de La sociedad de la nieve, Bayona estrenará en Netflix una docuserie sobre la tragedia de los Andes

Tras el éxito de La sociedad de la nieve, J. Bayona estrenará en Netflix una docuserie sobre la tragedia de los Andes - NETFLIX

MADRID, 9 Jul. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de La sociedad de la nieve, cinta de 2023 con la que logró 12 premios Goya y dos nominaciones a los Oscar, el director J.A. Bayona regresa a la tragedia de los Andes ahora en formato documental. Lo hará con Más allá de la sociedad, una serie documental de tres episodios que verá la luz este año en Netflix y que explorará las consecuencias del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que tuvo lugar el viernes 13 de octubre de 1972.

Más allá de la sociedad reúne a los supervivientes del siniestro y a las familias de aquellos que no volvieron. También se suman los testimonios de los escritores Piers Paul Read (Viven) y Pablo Vierci (La sociedad de la nieve) y los cineastas Frank Marshall (Viven) y el propio Bayona.

La docuserie se desplaza hasta los Andes, al mismo lugar del accidente. A partir de ese viaje, la producción recorre los cincuenta años posteriores a la tragedia, explorando con los supervivientes y los familiares de los fallecidos, cómo aquel vuelo marcó sus vidas y la enorme repercusión que tuvo a nivel global.

EL VIAJA CATÁRQUICO DE BAYONA

"La idea de Más allá de la sociedad surgió cuando decidimos viajar al Valle de las Lágrimas con el reparto de la película. Ninguno de los actores había estado allí y sentimos que era la mejor manera de cerrar un capítulo muy importante de nuestras vidas y de agradecer a quienes confiaron en nosotros para contar su historia", explica el director sobre el origen del proyecto.

El cineasta concluye reflexionando sobre el impacto que tuvo la experiencia en el grupo: "Allí tomamos conciencia de hasta qué punto la historia real y las personas que vivieron la tragedia estaban ya íntimamente entretejidas con los que habíamos creado la ficción". Junto a Bayona, Más allá de la sociedad está producida por Belén Atienza y Sandra Hermida.