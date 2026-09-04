Netflix prepara una macabra serie en imagen real de Dragones y Mazmorras con Alfonso Cuarón - HASBRO

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

Netflix ya se ha puesto manos a la obra con Ravenloft, serie en imagen real ambientada en la campaña homónima del juego de rol de Dragones y Mazmorras. La ficción estará capitaneada por Alfonso Cuarón y John August, colaborador habitual de Tim Burton.

Según informa Deadline, August escribirá el guion y ejercerá como productor ejecutivo de la serie junto a Alfonso Cuarón. August ha trabajado mano a mano con Burton en películas como La novia cadáver, Big Fish o Charlie y la fábrica de chocolate.

En cuanto al cineasta mexicano, este proyecto marcará su regreso a Netflix ocho años después de hacer historia con Roma, que recibió diez nominaciones en los Oscar, incluyendo la primera en la categoría de mejor película para una producción de Netflix. El filme se alzó con tres premios, mejor película internacional, mejor fotografía y mejor dirección para el propio Cuarón.

Ravenloft se ha presentado como una serie de fantasía en la que la aventura se mezcla con el terror gótico y el romance trágico. La ficción profundizará en la historia de origen del vampiro Darklord Strahd von Zarovich, "cuya historia de poder, amor, obsesión y transformación en no-muerto traza su evolución desde un trágico antihéroe hasta convertirse en uno de los villanos más notorios de Dragones y Mazmorras", según reza la sinopsis.

NETFLIX HA CANCELADO OTRA SERIE DE DRAGONES Y MAZMORRAS

Por otra parte, Deadline ha confirmado que Netflix no seguirá adelante con The Forgotten Realms, otra serie en imagen real de Dragones y Mazmorras que no está relacionada con este nuevo proyecto. La ficción ambientaría su trama en los Reinos Olvidados y llevaba desarrollándose desde 2025, con Drew Crevello como guionista y Shawn Levy como productor ejecutivo.

Ravenloft está producida por Hasbro Entertainment, que también está desarrollando en paralelo una serie basada en el videojuego Baldur's Gate junto a HBO, con Craig Mazin, showrunner de The Last of Us, al frente del proyecto.