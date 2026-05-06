Netflix da un giro histórico a su estrategia en cines con la nueva Narnia de Greta Gerwig - WALT DISNEY PICTURES / ENTERTAINMENT PICTURES / CO

MADRID, 6 May. (CulturaOcio) -

Netflix ya ha llevado algunas de sus películas a los cines con estrenos limitados antes de su llegada a la plataforma, y Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago no iba a ser una excepción. No obstante, la nueva adaptación de la saga literaria de C.S. Lewis marcará un antes y un después en la estrategia cinematográfica de la compañía: la película dirigida y escrita por Greta Gerwig (Barbie, Mujercitas) tendrá una ventana exclusiva en salas inédita para Netflix y un modelo de distribución mucho más cercano al de los estudios tradicionales de Hollywood.

Según confirma la propia Netflix en Tudum, Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago llegará a los cines el 12 de febrero de 2027, contará con prestrenos exclusivos en IMAX desde el 10 de febrero y no estará disponible en la plataforma hasta el 2 de abril de ese mismo año. Será la primera película del gigante del streaming con una ventana exclusiva en cines de más de 45 días, un despliegue sin precedentes para Netflix, que ya había probado los estrenos en cines de forma limitada con Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion o El irlandés, entre otros.

La decisión reconfigura el alcance del proyecto, que originalmente iba a tener una presencia mucho más acotada en salas. El plan anterior contemplaba que Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago, cuyo rodaje terminó a finales de enero, se proyectara durante dos semanas en formato IMAX a partir del 26 de noviembre de 2026 antes de su estreno en Netflix el 25 de diciembre de ese mismo año.

EL SOBRINO DEL MAGO LLEGARÁ A LOS CINES EL 12 DE FEBRERO DE 2027

El largometraje parte del acuerdo que Netflix firmó en 2018 con The C.S. Lewis Company para desarrollar nuevas películas y series basadas en las siete novelas de Las crónicas de Narnia. Aunque El sobrino del mago es el sexto libro publicado de la serie literaria, funciona como precuela de la saga y relata los orígenes de Narnia a través de Digory Kirke y Polly Plummer, dos niños que descubren el mundo mágico gracias a la magia del tío de Digory.

David McKenna y Beatrice Campbell encabezarán el proyecto como Digory Kirke y Polly Plummer, respecticvamente, mientras que Daniel Craig interpretará al tío de Digory, Carey Mulligan dará vida a su madre y Emma Mackey encarnará a Jadis, personaje destinado a convertirse en la Bruja Blanca de Narnia. Ciarán Hinds, Susan Wokoma, Denise Gough y Kobna Holdbrook-Smith también forman parte del elenco, al igual que Meryl Streep, cuya presencia está confirmada por Netflix, aunque la plataforma no ha detallado oficialmente su papel. Distintas informaciones la han vinculado con Aslan, el león creador de Narnia.

La franquicia cinematográfica de Narnia, hasta ahora compuesta por la trilogía El león, la bruja y el armario, El príncipe Caspian y La travesía del Viajero del Alba, ha recaudado más de 1.600 millones de dólares a nivel global. El plan actual de Netflix es iniciar una nueva serie de adaptaciones que abarque la totalidad de los siete libros originales. Greta Gerwig ha firmado con Netflix para escribir y dirigir al menos dos largometrajes basados en la saga.