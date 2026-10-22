Netflix estrenará la secuela de Las guerreras K-Pop en cines de todo el mundo

Archivo - Las guerreras K-pop ya están "esperando la llamada" de Netflix para la secuela - NETFLIX - Archivo

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Las guerreras K-Pop (K-Pop Demon Hunters) regresarán con una secuela prevista para 2029 que, según las informaciones más recientes, tendrá un estreno mundial en cines. La decisión, aún no confirmada oficialmente, se enmarca en el cambio de estrategia de Netflix, que va aumentando la ventana de exhibición cinematográfica de sus grandes películas como La bola negra, Las nuevas desventuras de Cliff Booth o Narnia: el sobrino del mago.

Según The Hollywood Reporter, en este giro habría tenido un papel relevante Dan Lin, hasta su reciente salida de la compañía como responsable de su división cinematográfica. Lin contribuyó a cerrar el acuerdo para estrenar en salas Las guerreras K-Pop 2, aunque la decisión final correspondió a Ted Sarandos, codirector ejecutivo de la compañía. De este modo, la cinta se suma así a la lista de grandes producciones con las que Netflix está ampliando su apuesta por los cines.

Hasta ahora, la compañía ha recurrido a los estrenos en salas de muchas de sus películas principalmente para cumplir los requisitos de la Academia de Hollywood y que puedan optar a los Oscar, sin apostar necesariamente por una explotación comercial amplia. Así ocurrió con la primera entrega de Las guerreras K-Pop, ganadora de dos estatuillas, o con Frankenstein, de Guillermo del Toro, ganadora de tres galardones.

La primera película también demostró el potencial comercial de la franquicia en las salas. Dos meses después de su estreno en Netflix, una versión 'sing-along' logró situarse en el número uno de la taquilla estadounidense durante el fin de semana, con una recaudación estimada de 19 millones de dólares en dos días.

Sin embargo, ahora Netflix empieza a apostar por estrenos en cines con una distribución más amplia y una mayor permanencia en cartelera. Además, por primera vez, la plataforma está haciendo públicas las cifras de taquilla de algunas de sus películas.

El cambio ya se ha hecho visible con La bola negra, la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi que el gigante del entretenimiento ha convertido en su gran apuesta de cara a los Oscar. Por primera vez en su historia, la plataforma ha hecho públicas las cifras de taquilla de uno de sus estrenos para destacar su buen rendimiento en los cines estadounidenses.

La cinta ha recaudado 277.500 dólares en solo cuatro salas de Nueva York y Los Ángeles, lo que supone una media de 69.375 dólares por cine, la segunda más alta de la historia para una película de habla no inglesa, solo por detrás de Parásitos, de Bong Joon-ho, que, estrenada en 2019, se alzó con cuatro premios Oscar, incluyendo el de mejor película. Tras completar sus 46 días de exhibición en los cines estadounidenses, la película de los Javis llegará a Netflix el próximo 2 de diciembre.

Aunque su estreno en Estados Unidos acaba de producirse, La bola negra ya es la película española más taquillera del año en España y uno de los grandes éxitos de la temporada, con una recaudación que se acerca a los 30 millones de euros.

NETFLIX QUIERE MANTENER LA ESTRATEGIA DE LOS ESTRENOS EN CINES DURANTE VARIOS AÑOS

Netflix prevé, tal y como informaba Variety recientemente, mantener esta estrategia con varios de sus próximos estrenos, entre ellos Las nuevas desventuras de Cliff Booth, la secuela de Érase una vez en... Hollywood dirigida por David Fincher. Sarandos ya había adelantado el 30 de septiembre, durante su intervención en Bloomberg Screentime, que Narnia: el sobrino del mago, la cinta de Greta Gerwig, y Charlie vs. The Chocolate Factory tendrían estrenos en cines a gran escala y señaló que la secuela de Las guerreras K-Pop también contaría con un lanzamiento en salas de gran alcance para lograr una importante recaudación en taquilla.

La salida de Lin se produce en un momento de cambios en la cúpula de Netflix, después de que la semana pasada también abandonara la compañía Bela Bajaria, hasta ahora directora de contenidos. En este contexto de reestructuración, el compromiso de reforzar los estrenos en salas podría convertirse incluso en uno de los factores clave a la hora de elegir al próximo responsable de la división cinematográfica de la plataforma, como apunta The Hollywood Reporter.