Brad Pitt, irrestible en más imágenes de Las nuevas desventuras de Cliff Booth - NETFLIX

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Las nuevas desventuras de Cliff Booth, la secuela de Érase una vez en Hollywood, se estrenará en salas IMAX el próximo 25 de noviembre, antes de llegar a Netflix el 23 de diciembre. El servicio de streaming ha lanzando un aluvión de nuevas imágenes de la cinta, dirigida por David Fincher a partir de un guion de Quentin Tarantino.

Además de ofrecer un nuevo vistazo a Brad Pitt retomando su papel como Cliff, que aparece incluso conduciendo un coche de carreras, las fotografías también muestran a los nuevos fichajes que se incorporan en la secuela.

Entre ellos se encuentran Elizabeth Debicki como la representante de artistas Karen Crosby; Scott Caan como Charlie Peters, uno de los clientes de Karen, conocido por hacer sus propias escenas de acción; o Yahya Abdul-Mateen II, que da vida a Roderick "Hot Rod" Harrison, antaño campeón de fútbol americano convertido ahora en actor de cine.

En Las nuevas desventuras de Cliff Booth, Fincher capitanea la cinta tomando el testigo de Tarantino, que dirigió la primera película y firma el guion de esta secuela. Según recuerda Tarantino, todo fue a raíz de una idea del propio Pitt.

"Brad se puso en contacto conmigo y me dijo: 'Oye, ¿qué te parece que David Fincher dirija la película de Cliff Booth?'. Y yo le respondí: 'Es una idea fantástica"'. Era una idea tan buena que no podía imaginarme que se hiciera realidad. Era simplemente demasiado genial", recuerda Tarantino en declaraciones proporcionadas por Netflix.

LA SECUELA TRANSCURRE OCHO AÑOS DESPUÉS DE LA PRIMERA PELÍCULA

"Asesinato, chantaje, robo, extorsión... Otro verano más en Hollywood. Es 1977, ocho años después de que Cliff Booth se cruzara con la familia Manson en el Hollywood de 1969 que Quentin Tarantino retrató en Érase una vez en... Hollywood. En Las nuevas desventuras de Cliff Booth, dirigida por David Fincher a partir de un nuevo guion de Tarantino, el cuento de hadas ha terminado.

Los Ángeles ya no necesita a un doble de acción que se encargue de los hippies como antes. Pero Hollywood siempre tendrá problemas, y algunos solo puede resolverlos alguien con las habilidades únicas (y, en ocasiones, al margen de la ley) de Cliff. Cuando no se gana la vida como camarero o proyeccionista, Cliff Booth es un solucionador de problemas: se ocupa de los problemas de los grandes de Hollywood y, a veces, también de los que no lo son tanto", reza la extensa sinopsis de la película.

Completan el reparto del filme Carla Gugino, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis y Karren Karagulian.