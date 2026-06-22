Un año de reinado de Las guerreras K-Pop, el fenómeno de Netflix que sigue arrasando

Archivo - Las guerreras K-Pop conquistan el Billboard y ya son la segunda película más vista en la historia de Netflix - NETFLIX - Archivo

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

Las guerreras K-Pop se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de los últimos años. No en vano, la ganadora de dos Oscar es la película más vista de la historia de Netflix. Y un año después de su estreno, la compañía de la N roja ha confirmado que la película de Chris Applehans y Maggie Kang ha permanecido durante 52 semanas consecutivas en el Top 10 global desde su lanzamiento.

Según los datos publicados en Tudum por Netflix, el filme de animación ha acumulado 600 millones de visualizaciones desde su estreno y que ha alcanzado el Top 10 en los 93 países donde se realiza este listado.

Asimismo, la banda sonora de Las guerreras K-Pop consiguió posicionarse durante dos semanas en el primer puesto de la prestigiosa lista Billboard 200 Albums. Además, según la compañía de streaming, la música del filme ha superado los 15.000 millones de reproducciones a nivel mundial.

Un respaldo de los fans, que también se ha traducido en premios con nada más y nada menos que dos Oscar en la última edición de los galardones de la Academia de Hollywood donde las guerreras K-Pop ganó el Oscar a mejor película de animación, mientras que la canción 'Golden' se alzó con la estatuilla a mejor canción original. Además, el filme se alzó con dos Globos de Oro (mejor película de animación y mejor canción) y con los dos mismos premios en los Critics Choice Awards.

TODO LO QUE SE SABE DE LA SECUELA

Estrenada en junio de 2025, la cinta sigue las aventuras de Rumi, Zoey y Mira, un grupo de superestrellas de K-pop, Huntr/x, que compaginan su carrera profesional con la caza de demonios. Netflix confirmó a principios de enero que ya está en marcha una secuela de Las guerreras K-Pop, con Applehans y Kang de nuevo como directores y producida por Sony Pictures.

Hasta el momento, es poco lo que se sabe de Las guerreras K-Pop 2, más allá de que tiene fijada su fecha de estreno para 2029 y el mencionado regreso de sus cineastas a la dirección.

En todo caso, la productora del proyecto, Michelle Wong, desveló en una entrevista concedida a The Direct que, después de que la primera cinta se centrase sobre todo en Rumi, le gustaría "explorar el pasado de Mira y Zoey" e incluso profundizar en la "relación entre Derpy y [la urraca] Sussie".