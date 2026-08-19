La banda de metal cristiana Demon Hunter demanda a Netflix por Las guerreras K-pop

La banda de metal cristiana Demon Hunter demanda a Netflix por Las guerreras k-por Las guerreras K-pop - NETFLIX

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

La banda de metal cristiana Demon Hunter ha denunciado a Netflix y AEG Presents por el uso del nombre K-Pop Demon Hunters, título en inglés de la exitosa película de animación Las guerreras k-pop. Según alega el grupo, las acciones de los demandados suponen una infracción de marca registrada y competencia desleal, al crear "un riesgo sustancial de confusión" que les ha perjudicado a nivel comercial y a su reputación.

La banda, que ha presentado la demanda este 18 de agosto a través de su discográfica Hyde Lane, acusa a Netflix de estrenar su película bajo el título K-Pop Demon Hunters "a pesar de que es casi seguro que conocían la existencia de Demon Hunter", según recoge The Wrap.

Además, señalan el perjuicio que les ha supuesto "el éxito sin precedentes" que ha alcanzado tanto la película como su banda sonora y productos relacionados, incluyendo la gira mundial de conciertos que Netflix y AEG anunciaron el pasado mes de mayo. La película es la más vista de la historia de Netflix y se alzó con numerosos premios, entre ellos dos Oscar, a mejor filme de animación y mejor canción por el tema Golden.

"Como resultado de su adopción y explotación de la marca KPop Demon Hunters, confusamente similar a la marca Demon Hunter ya consolidada del usuario anterior Hyde Lane, los usuarios posteriores Netflix, Netflix Studios y AEG han creado un riesgo sustancial de confusión (y, de hecho, ya se ha producido una confusión real), lo que lleva a los consumidores a creer que los productos o servicios de las partes están afiliados, patrocinados o relacionados de algún otro modo entre sí", reza el escrito.

EL GRUPO DE METAL ACUSA A NETFLIX DE COMPETENCIA DESLEAL E INFRACCIÓN DE MARCA

"En tan solo un año, los demandados han ido dando un paso tras otro hasta llegar a una superposición casi total con los productos y servicios que ofrece Hyde Lane bajo la marca Demon Hunter", recoge la demanda, acusando a Netflix y AEG de "proteger celosamente y hacer valer sus propios derechos de propiedad intelectual" mientras "ignoran deliberadamente los derechos de los demás en busca de beneficios".

Según alegan los demandantes, esta confusión les ha perjudicado a nivel comercial y ha repercutido en su reputación. Además, señalan que Netflix y AEG están ejerciendo competencia desleal al aprovechar "sus recursos y su alcance superiores" para "eclipsar" su marca en el mercado.

Así, reiteran que el grupo "creó la marca en primer lugar" e invertido en su consolidación "durante décadas", pero que ahora se habían visto obligados "a ceder el control sobre su identidad comercial simplemente porque los demandados cuentan con mayores recursos y una mayor presencia en el mercado".