La bola negra hace historia con su estreno en Estados Unidos: Netflix publica por primera vez sus datos de taquilla

Archivo - La bola negra hace historia en los cines de Estados Unidos: Netflix publica por primera vez sus datos de taquilla - NETFLIX - Archivo

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

Netflix ha dado a conocer por primera vez en su historia sus cifras de taquilla para exaltar el éxito en su estreno en las salas estadounidenses de La bola negra, su gran apuesta en la carrera hacia los Oscar. El servicio de streaming ya ha roto varias de sus reglas no escritas para reafirmar su apuesta por la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, a la que otorgó una ventana de exhibición de 46 días, la más extensa jamás prevista por la plataforma hasta la fecha.

Tal y como ha compartido Netflix, La bola negra ha recaudado 277.500 dólares tras proyectarse en tan solo cuatro salas de Estados Unidos, ubicadas en Nueva York y Los Ángeles. Esto supone una media de 69.375 dólares por sala, el segundo promedio más alto de la historia para una película de habla no inglesa, tan solo por detrás de Parásitos. El filme de Bong Joon-ho, que en 2019 se alzó con cuatro premios Oscar incluyendo mejor película, recaudó 393.216 dólares estrenándose en tres salas, lo que se traduce en una media de 131.072 dólares por cine.

Aunque es ahora cuando La bola negra aterriza en Estados Unidos, la película de los Javis ya es la cinta española más taquillera del año en España y uno de los grandes éxitos del año camino de los 30 millones de euros de recaudación. Una vez finalizada su ventana de exhibición de 46 días en Estados Unidos, la cinta llegará a Netflix el 2 de diciembre.

El servicio de streaming se hizo con los derechos de distribución de La bola negra tras su paso por el Festival de Cannes, donde gozó de una muy buena acogida por parte de la crítica internacional y recibió además el premio a la mejor dirección, ex aequo junto a Fatherland de Pawel Pawlikowski. Netflix ha convertido desde entonces a La bola negra en su gran apuesta de cara a los Oscar, cuya 99.ª edición celebrará la gala de entrega de sus premios el 14 de marzo de 2027 tras el anuncio de los nominados el 21 de enero.

LA BOLA NEGRA, LA GRAN APUESTA DE NETFLIX EN LA CARRERA HACIA LOS OSCAR

Algunos críticos estadounidenses ya califican La bola negra como la gran adversaria de La odisea de Christopher Nolan en la batalla por la estatuilla a mejor película, la ansiada categoría que a Netflix le queda por conquistar. Tras alzarse con el Premio del Público del Festival de Cine de Toronto, que ha funcionado históricamente como un indicador de las películas a las que la Academia de Hollywood está prestando atención de cara a los Oscar, el filme de Calvo y Ambrossi parece tener cada vez más opciones a seguir haciendo historia en la temporada de premios.

Para Netflix, el paso por las salas de algunas de sus películas no es más que un mero trámite para cumplir las reglas de la Academia de Hollywood y que puedan optar a ser nominadas en los Oscar, como ya hizo recientemente con películas como Las guerreras k-pop, que se hizo con dos estatuillas, o Frankenstein de Guillermo del Toro, que se alzó con tres. Sin embargo, se trata de la primera vez que la plataforma hace alarde de las cifras de taquilla de una de sus películas.

Según informa Variety, Netflix tiene previsto seguir dando a conocer la recaudación de algunos de sus próximos estrenos a los que también ha dotado de una notable ventana de exhibición cinematográfica. Se trata de títulos como Las nuevas desventuras de Cliff Booth -la secuela dirigida por David Ficher de Érase una vez en... Hollywood-, Narnia: el sobrino del mago de Greta Gerwig o, el año que viene, la cinta en clave de animación Charlie vs. The Chocolate Factory.