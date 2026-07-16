Tráiler de La bola negra, lo nuevo de los Javis: "Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos" - MOVISTAR PLUS/ATRESMEDIA CINE

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el primer tráiler de de 'La bola negra', la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'los Javis', con la que se proclamaron galardonados con el premio a la mejor dirección en la última edición del Festival de Cannes. El filme se estrenará en cines el 25 de septiembre y, tras su paso por salas, se podrá ver solo en Movistar Plus.

"Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más". Con esta voz en off que constituye toda una declaración de intenciones arranca el intenso tráiler del filme que va alternando fugaces secuencias de las tres historias, ambientadas en tres épocas distintas, que tejen su trama.

La película, que toma su título de una obra inacabada de Federico García Lorca, relata "las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras de Lorca".

El filme cuenta con un reparto encabezado por Guitarricadelafuente, el músico que debuta como actor con esta película, Miguel Bernardeau (Querer, La fiera), Carlos González (La vida breve, Veneno) y el también debutante Milo Quifes. El reparto lo completan nombres tan potentes como Lola Dueñas (Mar adentro, La mesías), Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona, Volver), Natalia de Molina (Vivir es fácil con los ojos cerrados, Techo y comida), Antonio de la Torre (AzulOscuroCasiNegro, El reino) o la ocho veces nominada al Oscar Glenn Close.

Además forman parte del elenco Julio Torres (Los Espookys), Lorenzo Zurzolo (Baby,), Albert Pla (La Mesías), Mona Martínez (Veneno), Yenesi (Mariliendre), Nuria Mencía (Yakarta), Hugo Welzel (El hijo zurdo), María Morales (Honor), Antonio Dechent (A puerta fría) y Alberto Cortés (One night at the Golden Bar).

Javier Butler, Valentín Martínez, Teo Lucadamo, Mateo Medina, Juan Vergara, Joaquín Ruiz, Gio Torino y Mario Silva debutan en el cine con esta película al igual que Judeline, que se estrena como actriz e interpreta una versión de 'Soldadito español', que forma parte de la banda sonora.