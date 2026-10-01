Netflix estrenará Las guerras K-Pop 2 en cines de todo el mundo - NETFLIX

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

Rumi, Mira y Zoey, las protagonistas de Las guerreras K-Pop (K-Pop Demon Hunters), regresarán con una secuela prevista para 2029. Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, ha revelado que los planes de la compañía pasan por estrenar esta nueva entrega en cines de todo el mundo.

"En un extremo del espectro está La Bola Negra, al igual que el año pasado lo estuvo Sueños de trenes, que podría haber permanecido seis meses en los cines y no habría tenido ningún impacto negativo; al contrario, habría sido beneficioso para Netflix", afirmó Sarandos en Bloomberg Screentime el miércoles, abordando la evolución de la estrategia de Netflix respecto a los estrenos cinematográficos.

"Ese tipo de películas de corte más independiente funcionan así. Y, en el otro extremo, están las películas familiares pensadas para atraer a todo tipo de público y que invitan a volver a verlas. Así que pensamos: tratemos estos dos tipos de películas de forma diferente", añadió. "El año que viene haremos un estreno amplio en cines de Narnia, y después, a finales de año, llegará otro gran estreno en salas para Charlie vs. the Chocolate Factory", explicó. "Creemos que funcionarán muy bien y, cuando llegue la secuela de Las guerreras K-Pop, pueden esperar un estreno en cines a gran escala", aseguró Sarandos.

En el caso de estas películas, Netflix dará a conocer por primera vez sus cifras de taquilla. La cuestión es qué parámetros utilizará la compañía para determinar si un título estrenado primero en cines ha sido un éxito.

"No estará vinculado directamente a la cuenta de resultados, ya que las expectativas son relativamente bajas en cuanto a que vaya a contribuir de forma significativa al resultado financiero de la propia película", expuso Sarandos. "Si vas a asumir un pequeño riesgo para el rendimiento de Netflix, debería existir la posibilidad de obtener un beneficio muy importante en los cines. Por eso, en el caso de Narnia y Las guerreras K-Pop, tendrán un estreno amplio y global", destacó.

LAS PELÍCULAS MÁS VISTAS EN NETFLIX SON ORIGINALES DE LA PLATAFORMA

"Pero creo que, en aquellos otros títulos que se encuentran en un punto intermedio, es donde la decisión se vuelve más complicada", expuso. También señaló que las películas más vistas de todos los tiempos en Netflix son producciones originales de la plataforma, con la excepción de las películas infantiles y familiares, que suelen acumular más visionados porque el público las vuelve a ver con frecuencia.

En el resto de los casos, el éxito de una película en taquilla no se traduce necesariamente en un mayor éxito en streaming. "No quiero menospreciar las películas que funcionan en taquilla, pero las películas que se estrenan en cines suelen funcionar bastante bien", argumentó.

"Lo que ocurre es que el público más entusiasta ya ha ido a verla a las salas y, cuando llega a Netflix, has perdido a esa parte de la audiencia. Después queda gente que piensa: 'Ah, tenía pendiente verla' o 'Ya la veré cuando tenga un rato'", apuntó Sarandos.

Las guerreras K-Pop ha batido récords de audiencia en Netflix, con 325,1 millones de visualizaciones durante sus primeros 90 días en la plataforma y 63 semanas consecutivas dentro del Top 10 Global. El filme de animación de Sony, estrenado directamente en streaming, también demostró su potencial en taquilla. Dos meses después de llegar a Netflix, su versión sing-along recaudó unos 19 millones de dólares en solo dos días y alcanzó el número uno.