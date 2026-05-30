El descomunal reto al que se enfrenta la secuela de Las guerreras k-pop

Archivo - La directora de Las guerreras k-pop ya tiene ideas para la secuela - NETFLIX - Archivo

MADRID, 30 May. (CulturaOcio) -

Las guerreras k-pop fue un inesperado éxito y desde su estreno el año pasado ha batido varios récords. No obstante, el fervor despertado también supone que el listón para la secuela esté excepcionalmente alto, un reto al que los responsables de la película saben que tendrán que enfrentarse.

La segunda entrega de Las guerreras k-pop tiene una fecha de estreno fijada para 2029 y contará con el regreso de Chris Appelhans y Maggie Kang como directores. Kang, que ya se encuentra trabajando en la nueva cinta, expresó en una entrevista concedida a Deadline que está comprometida con que sea "fresca, sorprendente y original". Tanto ella como Appelhans supervisan toda la parte creativa, algo que considera clave.

"Queremos tener el control total sobre eso, porque ahora se trata de una franquicia y la parte creativa es muy importante; todo lo que salga de esta franquicia tiene que ser de gran calidad. Los fans del K-pop son muy exigentes y se darán cuenta", explicó la cineasta.

UNA SECUELA QUE DEBE ESTAR AL NIVEL DE LA ORIGINAL

Mientras que no había demasiadas expectativas puestas sobre el filme original, que llevaba siete años en fase de desarrollo activo antes de que se estrenara en Netflix, la secuela se enfrenta a una situación bien distinta, con una legión de fans ya consolidada. Además, no solo la trama y la animación tienen que estar a la altura, sino también las canciones, que fueron un aspecto especialmente celebrado de la primera película (de hecho, se ha anunciado una gira mundial inspirada en esta).

Entre los hitos conseguidos por Las guerreras k-pop se encuentran el de ser la película más vista de la historia de Netflix y haberse alzado con dos premios Oscar. La cinta se hizo con los dos premios de la Academia a los que optaba, mejor película de animación y mejor canción original por 'Golden' (primer tema de k-pop en obtener ese reconocimiento) convirtiéndose en el primer largometraje de animación no perteneciente a Disney o Pixar en conseguir más de una estatuilla.