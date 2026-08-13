Kate Winslet se une a la secuela de Charlie y la fábrica de chocolate que Netflix estrenará en cines - WARNER BROS./HBO

MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

Kate Winslet ha fichado por la secuela en clave de animación de Charlie vs. the Chocolate Factory (en español, "Charlie contra la Fábrica de Chocolate"), que cuenta con un elenco de voces encabezado por Taika Waititi y Kit Connor. La película, que llegará a Netflix el 22 de diciembre de 2027 tras su estreno en cines el 5 de noviembre de ese año, retoma la historia años después del concurso del billete dorado, con Wonka recién salido de la cárcel por convertir a una niña en un arándano.

El fichaje de Winslet ha sido confirmada por el propio servicio de streaming, aunque por el momento se desconoce a que personaje interpretará. Además de Winslet, también se ha anunciado la incorporación al proyecto de Helena Bonham Carter, Nicola Coughlan, Charithra Chandran, Samson Kayo y Christopher Chung.

Waititi y Connor encabezarán el reparto de voces como Willy Wonka y Charlie Paley, respectivamente. La película reinterpreta la historia original de Roald Dahl, con Charlie y otros niños enfrentándose a un desahucio y decidiendo robar una valiosa tableta Wonka para salvar su hogar. Sin embargo, al colarse en la fábrica, descubren una realidad que se aleja bastante del mundo de fantasía que esperaban... y con Wonka recién salido de la cárcel.

CHARLIE CONTRA LA FÁBRICA DE CHOCOLATE FICHA MÁS ACTORES PARA SU ELENCO DE VOCES

El pasado mes de abril, Netflix publicó una primera imagen de la película de animación, que estará dirigida por Jared Stern y Elaine Boga. El filme incluirá canciones originales y contará con nuevos personajes y el regreso de otros ya conocidos, según ha adelantado la plataforma de streaming.

CHARLIE VS. THE CHOCOLATE FACTORY, a new animated film starring Kit Connor and Taika Waititi, is coming to Netflix.



Willy Wonka has returned to his factory after years behind bars for the crime of turning a child into a blueberry. Determined to add a little sweetness to a… pic.twitter.com/eWndAUWxVk — Netflix (@netflix) April 16, 2026

El proyecto llega tras el éxito de Wonka, protagonizada por Timothée Chalamet, en 2023. La película recaudó 634 millones de dólares en todo el mundo y su secuela se encuentra actualmente en fase de desarrollo. El relato de Dahl se ha adaptado al cine en varias ocasiones, con Johnny Depp y Gene Wilder dando vida al excéntrico Willy Wonka en las versiones de 2005 y 1971, respectivamente.