Las guerreras k-pop vuelven por sorpresa antes de la secuela - NETFLIX

MADRID, 1 Abr. (CulturaOcio) -

Tras arrasar en los Oscar haciéndose con las dos estatuillas a las que optaba (a mejor película de animación y a mejor canción original), Las guerreras k-pop ya han puesto fecha para el estreno de su secuela, que verá la luz en Netflix en 2029. No obstante, Rumi, Mira y Zoey han regresado antes de lo esperado como protagonistas de un divertido vídeo promocional.

Como parte de su colaboración con McDonald's, que ha lanzado dos menús temáticos de la película, la cadena de comida rápida ha publicado un vídeo de animación, con el trío protagonista probando la comida y tarareando la mítica canción de la franquicia. Uno de estos menús limitados está inspirado en el grupo que conforman las tres, HUNTR/X, mientras que el otro se centra en la 'boyband' antagonista del filme, los Soja Boys.

En cuanto a la esperada secuela de Las guerreras k-pop, por el momento es bien poco lo que se sabe, más allá de que cuenta con una fecha de estreno fijada para 2029 y el regreso de Chris Appelhans y Maggie Kang como directores. Una posible dirección de la trama sería centrarse en "explorar el pasado de Mira y Zoey" e incluso profundizar en la "relación entre Derpy y [la urraca] Sussie", tal y como mencionó la productora del proyecto, Michelle Wong, en una entrevista concedida a The Direct.

Por su lado, los cineastas dieron esperanzas de que el universo de las HUNTR/X siga expandiéndose más allá de la segunda entrega. "Como cineasta coreana, me siento muy orgullosa de que el público quiera más de esta historia coreana y de nuestros personajes coreanos", expresó Kang en un comunicado del servicio de streaming. "Hay mucho más en este mundo que hemos creado, y estoy deseando mostrároslo. Esto es solo el principio", aseguró.

Además, según informa CBR, Netflix estaría planeando una gira mundial de las HUNTR/X con actuaciones en directo de las canciones de la banda sonora de la cinta. Su arranque está previsto en 2027, es decir, antes del estreno de la secuela.