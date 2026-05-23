La versión "oscura, adulta y violenta" de Las guerreras k-pop... Que nunca veremos - NETFLIX

MADRID, 23 May. (CulturaOcio) -

Las guerreras k-pop, el fenómeno de animación que es la película más vista de la historia de Netflix, estuvo a punto de ser un filme radicalmente distinto del que ha conquistado al público. Maggie Kang y Chris Appelhans, directores de la cinta, han revelado que el proyecto nació como una propuesta "oscura, para adultos y mucho más violenta" antes de transformarse en la aventura musical, luminosa y familiar que finalmente llegó a la plataforma.

Kang, directora y guionista de Las guerreras k-pop, explicó en una entrevista concedida a Deadline que el cambio de rumbo llegó apenas seis meses después del inicio del desarrollo del filme, cuando Sony detectó el potencial de la historia para construir una franquicia que llegara a toda la audiencia. A partir de ese momento, el estudio comenzó a remodelar el tono de la película para convertirla en una producción dirigida al público infantil y familiar con la incorporación de Appelhans al proyecto.

La cineasta destacó especialmente el compromiso de Appelhans con la autenticidad cultural de sus proyectos. "Está casado con una mujer coreana, así que aunque no sea coreano, estaba muy familiarizado con la cultura", señaló Kang sobre su compañero de dirección.

"Lo que realmente admiré de Chris es que cuando hizo Wish Dragon, que culturalmente es una película china, sabía que necesitaba ir a China para rodarla, así que se mudó allí y trabajó durante dos años con un equipo local", recordó.

¿QUÉ SE SABE DE LAS GUERRERAS K-POP 2?

Netflix y Sony ya se encuentran trabajando en la segunda parte de la franquicia, con una ventana de estreno fijada en 2029 y el regreso de Kang y Appelhans a la dirección. Por el momento, no se ha detallado el calendario de rodaje, el reparto de nuevas voces o la línea argumental de la continuación.

"Siento un inmenso orgullo como cineasta coreana al saber que el público quiere más de esta historia y nuestros personajes coreanos", declaró Kang cuando se anunció oficialmente el desarrollo de la secuela. "Hay mucho más por descubrir en este mundo que hemos creado", señaló la creadora, que también mostró su entusiasmo por el futuro de la franquicia subrayando que "esto es solo el principio".

Appelhans, por su parte, aseguró que los personajes ya forman parte de su vida personal y creativa. "Son como de la familia para nosotros. Su mundo se ha convertido en nuestro segundo hogar", afirmó. Además, añadió que están deseando "escribir su próximo capítulo, desafiarlos y verlos evolucionar, y seguir ampliando los límites de cómo la música, la animación y la narrativa pueden unirse".

En cuanto a la trama, no hay nada oficial todavía si bien una posible dirección sería poner el foco en otros personajes, explorando por ejemplo el pasado de Mira y Zoey o incluso la relación entre Derpy y la urraca Sussie.

DE OSCURA Y VIOLENTA A FAMILIAR Y PARA NIÑOS

Netflix ya ha confirmado oficialmente que Las guerreras K-pop dará el salto a los escenarios con una gira mundial inspirada en la película. Aunque por el momento no se han revelado demasiados detalles sobre el espectáculo, la plataforma ya ha habilitado una lista de espera para informar a los fans sobre la venta de entradas, así como de las ciudades y fechas que formarán parte del tour.

Netflix and AEG have partnered to develop and produce an official global concert tour inspired by KPop Demon Hunters! pic.twitter.com/gXy0gfGb7W — Netflix (@netflix) May 13, 2026

La película protagonizada por Rumi, Mira y Zoey no solo es la cinta más vista de la historia de Netflix, sino que este año triunfó en los Oscar haciéndose con los dos premios a los que optaba: mejor película de animación y mejor canción original por 'Golden' (primer tema de k-pop en obtener ese reconocimiento). El filme se convirtió así en el primer largometraje de animación no perteneciente a Disney o Pixar en conseguir más de una estatuilla.