Netflix confirma la secuela de Las guerreras k-pop antes de tomar los Oscar y avisa: "Esto es solo el principio" - NETFLIX

MADRID, 13 Mar. (CulturaOcio) -

Las guerreras k-pop, el inesperado fenómeno que se convirtió en la película más vista de la historia de Netflix y que opta a dos premios Oscar (mejor película de animación y mejor canción original por 'Golden', tema que se interpretará en la gala de los premios) tendrá una secuela. Chris Appelhans y Maggie Kang volverán a dirigir, siendo este el primer proyecto de su colaboración exclusiva plurianual con la plataforma.

"Como cineasta coreana, me siento muy orgullosa de que el público quiera más de esta historia coreana y de nuestros personajes coreanos", ha expresado Kang en un comunicado del servicio de streaming. "Hay mucho más en este mundo que hemos creado, y estoy deseando mostrároslo. Esto es solo el principio", aseguró.

"Estos personajes son como nuestra familia, su mundo se ha convertido en nuestro segundo hogar", expuso por su parte Appelhans. El cineasta expresó su emoción por "escribir su próximo capítulo, ponerlos a prueba y ver cómo evolucionan, y seguir ampliando los límites de cómo la música, la animación y la historia pueden combinarse".

"Con Las guerreras k-pop Maggie y Chris no solo llegaron al público, sino que encendieron un fandom global que traspasó idiomas, generaciones y géneros", ha afirmado Bela Bajaria, directora de contenidos de Netflix. "Estamos muy orgullosos de profundizar nuestra colaboración con ellos y, junto con nuestros socios de Sony Pictures Animation, construir este universo de formas que sorprenderán y deleitarán a los fans de todo el mundo", señaló.

TODO LO QUE SE SABE DE LAS GUERRERAS K-POP 2

El presidente de Netflix Film remarcó el valor Appelhans y Hans al "dar un giro creativo audaz" contando "una historia que era profundamente personal y rompía barreras culturales". "En Netflix, nuestro objetivo es crear la película favorita de alguien, ¡y ellos lo lograron al hacer la película más popular de Netflix de todos los tiempos! Hay mucho más que contar, y estamos deseando llevar más HUNTR/X a los fans de todo el mundo", añadió.

Por el momento, es poco lo que se sabe de la secuela, más allá de que cuenta con una fecha de estreno fijada para 2029 y el mencionado regreso de sus cineastas a la dirección. En todo caso, recientemente la productora del proyecto, Michelle Wong, desveló en una entrevista concedida a The Direct que, después de que la primera cinta se centrase sobre todo en Rumi, le gustaría "explorar el pasado de Mira y Zoey" e incluso profundizar en la "relación entre Derpy y [la urraca] Sussie".