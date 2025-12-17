Cómo murió Neteyam o el origen de Kiri: 15 claves que recordar antes de Avatar Fuego y ceniza

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de la franquicia de ciencia ficción creada y dirigida por James Cameron, llega a los cines. Aunque hay programadas una cuarta y quinta película, con estrenos fijados para 2029 y 2031, respectivamente, el cineasta ha explicado que el tercer filme funciona como "la culminación de una saga", pues concluye la historia abierta en 2009.

Avatar se ha consolidado como un fenómeno excepcional en taquilla. La primera película recaudó más de 2.900 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convierte en la cinta más taquillera de la historia. Su continuación, Avatar: El sentido del agua, estrenada en 2023, amasó unos 2.350 millones de dólares a nivel mundial, cifra que la sitúa como el tercer largometraje más taquillero de todos los tiempos solo por detrás de Vengadores: Endgame.

En vísperas del estreno de Fuego y ceniza, que tiene una duración de 3 horas y 15 minutos, conviene repasar los elementos clave de la saga para situarse en el punto exacto en el que se encuentra la franquicia. Así que, con motivo del inminente regreso a Pandora, esta lista rescata aquellas ideas que impactan directamente en el desarrollo de Avatar: Fuego y ceniza.

LA FAMILIA SULLY

A estas alturas de la saga, la familia Sully al completo es el verdadero motor de la historia porque Jake ya no actúa como un soldado aislado o un líder tribal, sino como un padre que toma decisiones con consecuencias directas sobre sus hijos. Jake y Neytiri son los ejes, pero el relato se apoya también Neteyam, el primogénito responsable y protector; Lo'ak, el hijo impulsivo que se siente fuera de lugar; Kiri, la hija con un origen excepcional y una conexión anómala con Eywa; y Tuk, la pequeña que convierte cualquier acción violenta en un riesgo intolerable. A ellos se suma Spider, un humano criado en Pandora, emocionalmente muy cercano a los Sully, pero cuya naturaleza presenta una tensión permanente con los na'vi y, especialmente, con Neytiri.

LA MUERTE DE NETEYAM

Neteyam muere en el clímax de El sentido del agua durante la batalla final alrededor del gran buque humano. A lo largo de esta contienda, dentro y alrededor de la nave se produce un gran caos de fuego cruzado, rehenes y maniobras desesperadas. En ese contexto, Neteyam rescata a Lo'ak, Tsireya y Spider, pero al hacerlo recibe un disparo mortal y fallece delante de su familia.

LA CULPA DE LO'AK

La consecuencia del deceso de Neteyam no es solo el duelo de la familia Sully, sino la culpa y la fractura que produce en ellos. Lo'ak arrastra una culpabilidad muy concreta porque, durante El sentido del agua, su impulsividad lo mete repetidamente en situaciones de riesgo que obligan a su hermano mayor a cubrirlo o a solucionar lo que ha salido mal. Al final de Avatar 2, Neteyam vuelve a responder por su hermano, pero esta vez lo paga con su vida.

LA TENSIÓN CON JAKE

Jake ya había reaccionado con dureza ante las conductas imprudentes de Lo'ak durante todo el metraje de El sentido del agua, pero la muerte de su primogénito lleva una relación padre-hijo ya tocada a un punto de no retorno. La pérdida convierte esa tensión entre ambos en algo más difícil de recomponer, pues ya no discuten por disciplina, sino por el coste irreversible de un error repetido en múltiples ocasiones.

EL ORIGEN DE KIRI

Kiri no es solo una hija adoptiva de los Sully, sino que su origen es uno de los misterios centrales de la saga. Tras la muerte de Grace (Sigourney Weaver) en la primera entrega, su avatar queda embarazado misteriosamente y de ahí nace Kiri. Como resultado de esta gestación, El sentido del agua establece que Kiri tiene una conexión con Eywa anormalmente intensa que le permite relacionarse con Pandora no como entorno, sino como una presencia viva que la escucha y obedece.

LA CONEXIÓN DE KIRI CON EYWA

El vínculo de Kiri con Eywa no se presenta como una espiritualidad normal dentro del mundo na'vi, sino como una capacidad excepcional. Sus experiencias en los lugares sagrados van más allá de la comunión habitual y se sugiere que percibe y alcanza capas de la red viva que los demás no pueden ver del mismo modo. En El sentido del agua, lo que debería ser una conexión espiritual controlada se convierte en algo tan intenso que Kiri sufre una grave crisis nerviosa que la deja fuera de control. Kiri tiene una puerta abierta a una comprensión profunda de Pandora, pero si la cruza corre el riesgo de colapsar y morir.

EL PROBLEMA DE SPIDER

Spider está en Pandora porque de bebé sus padres murieron durante el tercer acto de Avatar y él era demasiado pequeño para que lo enviaran a la Tierra en criosueño, así que se cría con gran cercanía a los Sully y al mundo na'vi. No obstante, Spider es un humano en un conflicto colonial donde su especie es la invasora, por mucho que él como individuo no sea parte de la maquinaria de invasión. Esa ambigüedad no se resuelve en El sentido del agua, sino que se agrava de cara a Fuego y ceniza.

LA DESCONFIANZA DE NEYTIRI

Para el personaje interpretado por Zoe Saldaña, un humano no es una especie, es el enemigo que destruyó su bosque, su comunidad y su seguridad. En la segunda película, este trauma se plasma en su rechazo a Spider, que se vuelve especialmente visible en la guerra final cuando Neytiri llega a amenazar al joven de muerte cuando lo trata como un instrumento de negociación. Spider puede sentirse parte de la familia, pero sabe que, a la hora de la verdad, Neytiri estuvo dispuesto a matarlo.

SPIDER, HIJO DE QUARITCH

La revelación de que Spider es el hijo de Quaritch, antagonista de franquicia desde 2009, presenta un punto de inflexión en el villano. Por un lado, Quaritch utiliza a Spider como herramienta para obtener información sobre Jake y compañía, pero, por otro, el hecho de que exista un lazo entre ambos hace que, por primera vez, Quaritch tenga una vulnerabilidad que no sea táctica, sino humana. A la par, Spider queda atrapado en un dilema de identidad, pues es leal a los Sully y rechaza la violencia de Quaritch, pero no puede negar que este hombre es su padre y que su propia existencia está anclada al bando invasor.

SPIDER SALVA A QUARITCH

Al final de El sentido del agua, Spider salva a Quaritch de morir ahogado después de que este perdiera su combate contra Jake. No obstante, el humano no se pasa al bando enemigo, sino que vuelve con la familia Sully. A partir de ese momento, Spider carga con el secreto y la responsabilidad de que ha mantenido con vida al hombre que ha causado sufrimiento directo a quienes él considera su hogar.

QUARITCH, DE HUMANO A NA'VI

En El sentido del agua, Quaritch regresa de entre los muertos no como resurrección literal, sino como un recombinante, un guerrero híbrido humano/na'vi creado por la RDA. La clave es que no necesita conductor humano como un avatar tradicional, sino que es un ser en sí mismo, como Jake. Para lograr esto, la RDA toma memorias de soldados muertos y las carga en la conciencia del recombinante, de modo que el cuerpo nuevo opera con una identidad construida a partir del original, pero empieza a acumular experiencias propias de los Na'vi.

LOS HUMANOS SIGUEN EN PANDORA

A pesar de que en Avatar los Na'vi derrotan a la RDA en la Batalla de las Montañas Aleluya y los humanos supervivientes se ven obligados a retirarse de Pandora, El sentido del agua subraya desde su arranque que aquella expulsión no fue definitiva. La RDA regresa años después con una fuerza mucho mayor, instala una nueva y enorme sede operativa. Los humanos no solo han vuelto, sino que se están afianzando y expandiendo en Pandora a medida que sus intereses materiales crecen.

LOS TULKUN

Los tulkun no se presentan como meras ballenas alienígenas, sino como seres inteligentes que poseen nombres, historia, familia y su propia lengua y cultura siendo capaces de desarrollar música y poesía. Tras épocas remotas de guerras sangrientas, juraron vivir en pacifismo absoluto, algo que los humanos aprovechan para darles caza y extraer amrita, una sustancia extremadamente valiosa presente en el cerebro de los tulkun que evita el envejecimiento en humanos. Para los Metkayina, su relación con estas criaturas es espiritual, por lo que cuando la RDA los convierte en fuente de amrita, el conflicto deja de ser solo territorial y se convierte en un ataque directo a la identidad del clan oceánico.

PAYAKAN, EL TULKUN EXILIADO

Payakan está desterrado no solo por los Metkayina, sino por la comunidad tulkun en general. Su pasado está ligado a un enfrentamiento contra la RDA en el que murieron varios tulkun y na'vi del arrecife. Según su código, el hecho de entrar en batalla y las muertes que hubo en ella lo convierten en responsable de las mismas, por lo que se le considera indigno de pertenecer al grupo. Años después, en El sentido del agua, Payakan salva la vida de Lo'ak, escena que marca el inicio de un vínculo fraternal entre ambos, aunque la ballena continúa exiliada.

¿QUÉ ES EL TORUK MAKTO?

En la primera entrega, Jake Sully logra establecer un vínculo con el gran leonópterix, el depredador supremo del cielo, lo que lo sitúa en un estatus cultural único en Pandora. Por semejante hazaña se convirtió en Toruk Makto, un título que se asocia a la figura de un héroe casi legendario que, en tiempos de gran oscuridad o dolor, es capaz de unir a los diferentes clanes y conducirlos a la victoria. Ser Toruk Makto convierte a Jake en un signo viviente de unidad y de respuesta colectiva ante una amenaza existencial, lo que ayuda a entender que es un enemigo de los humanos no solo por lo que hace, sino por lo que representa.