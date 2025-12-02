Primeras reacciones a Avatar 3 Fuego y ceniza, el "espectáculo definitivo": "Esto es para lo que se crearon los cines"

Primeras reacciones de Avatar 3 Fuego y ceniza, el "espectáculo definitivo": "Esto es para lo que se crearon los cines" - 20TH CENTURY STUDIOS

MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

Quedan dos semanas para que Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de la aclamada saga de ciencia ficción de James Cameron, llegue a los cines, este 19 de diciembre. La película ya ha sido proyectada ante algunos miembros de la prensa y las primeras y muy positivas reacciones prometen todo un espectáculo cinematográfico a la altura de sus predecesoras.

"Después de tres películas, James Cameron sigue teniendo el toque especial para hacer que esta épica y espectacular historia tenga un gran impacto emocional. Una saga gloriosa. Audaz, brillante e impresionante en todos los sentidos, esto es para lo que se crearon los cines", escribió en X, antes Twitter, la crítica Courtney Howard.

"Después de ver tres películas, sigo sin poder superar lo mágicas que son", expresó Perri Nemiroff, corresponsal de Collider. "Ojalá tuviera una frase más original, pero esta encaja demasiado bien: Avatar Fuego y ceniza realmente parece una montaña rusa. No podía creer lo rápido que me sumergí de nuevo en el mundo de Pandora y me dejé llevar por la situación. Y una vez que eso ocurre, se nota un aumento notable en la complejidad de bastantes aspectos de la producción", alabó.

"¡James Cameron lo ha vuelto a hacer! Avatar: Fuego y ceniza es una película impresionante de principio a fin y, sin duda, una de las más espectaculares visualmente que han llegado a los cines en los últimos años. Nunca me había sentido tan inmerso en un mundo como este", señalaba un creador de contenido, mientras que otro usuario destacaba cómo la cinta "supera los límites técnicos de formas inimaginables" aunque la historia sea "un poco floja".

Por su parte, otro crítico, a pesar de no declararse "el mayor fan" de la saga, expuso que, con esta tercera entrega, el director demostraba una vez más su capacidad para ofrecer "el espectáculo cinematográfico definitivo, llevando las imágenes y las emociones a nuevas cotas y redefiniendo lo que es una auténtica superproducción". "Es audaz, envolvente, inolvidable y está impulsada por la pura ambición. Por eso la gran pantalla sigue siendo importante y por eso siempre acudiré a ver estas películas. La franquicia sigue subiendo el listón y Cameron continúa traspasando los límites con cada fotograma", añadió.

A pesar de todas las críticas positivas, algunos señalaron también que la cinta "es más de lo mismo" y que "cae en la misma trampa de la repetición que las películas anteriores".

La primera película de Avatar, estrenada en 2009, recaudó 2.923,7 millones de dólares, convirtiéndose en la cinta más taquillera de todos los tiempos. Su secuela, Avatar: El sentido del agua, estrenada en 2022, amasó 2.322,9 millones, haciéndose con el tercer lugar de la lista.