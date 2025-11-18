Neytiri está preparada para morir por sus hijos en el nuevo avance de Avatar: Fuego y ceniza

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

Tras el reciente lanzamiento del primer clip de Avatar: Fuego y ceniza, donde Varang y su tribu persiguen a los hijos de Jake y Neytiri a través de la selva, se ha presentado un nuevo adelanto de la tercera entrega de la franquicia creada por James Cameron. El metraje anticipa una historia marcada por la guerra entre clanes Na'vi, el auge del Pueblo de la Ceniza, el tormento espiritual de Kiri y el sacrificio al que parece destinado el matrimonio Sully.

"El fuego es la única cosa pura en este mundo", sentencia al inicio del avance Varang, líder del Pueblo de la Ceniza, que extiende las manos a una llama mientras el fuego baila entre sus dedos. Una amenaza que define todo el filme, que llegará a los cines el 19 de diciembre, como más tarde prometen imágenes de volcanes en erupción y bosques calcinados.

El vídeo se detiene poco después en Kiri, la hija adoptiva de Jake y Neytiri, encarnada de nuevo por Sigourney Weaver. La joven, cuya conexión mística con Eywa fue uno de los ejes de El sentido del agua, insiste con angustia en que le están ocultando algo, dejando entrever secretos relacionados con su origen y con la propia diosa de Pandora. "Tu diosa no tiene dominio aquí", le escupe Varang a Kiri como refuerzo a ese conflicto espiritual con otra escena ya vista en materiales previos.

"Prendedles fuego a todos", expone implacable Varang en un momento del fragmento que confirma su alianza con la del Quaritch Na'vi, al que se le muestra acompañado de guerreros de un Pueblo de la Ceniza que ahora también tiene armas militares. El montaje corta entonces a Jake Sully. "No voy a permitir que eso suceda", responde con determinación.

La tensión dramática aumenta cuando Neytiri, encarnada de nuevo por Zoe Saldaña, se dirige a sus hijos en un tono que suena a despedida, Les pide que, "si vuestro padre y yo no regresamos, huid lo más lejos y rápido posible", con una frase que alimenta las especulaciones sobre posibles muertes de personajes importantes de la saga.

El avance reserva también un momento para la compleja relación entre Spider, el hijo humano criado entre los Na'vi, y el propio Quaritch. "No me pongas a prueba", le espeta el joven al militar en un cara a cara cargado de resentimiento que anticipa que la lealtad de Spider, ya puesta en duda al final de El sentido del agua, será uno de los conflictos de Fuego y ceniza. El momento llega con imágenes encadenadas de una guerra a gran escala donde también destaca el breve vistazo a los comerciantes del viento Tlalim.

Dirigida por James Cameron y con una duración de 3 horas y 15 minutos, Fuego y ceniza retoma la historia aproximadamente un año después de que la familia Sully encontrase refugio en el clan oceánico Metkayina y perdiera a su primogénito Neteyam en el clímax de El sentido del agua. Aún marcados por el duelo, Jake y Neytiri deben decidir si seguir huyendo o enfrentar de una vez por todas a los enemigos que amenazan Pandora.

Avatar continúa siendo uno de los proyectos más exitosos de la historia del cine. La primera película, estrenada en 2009, es la producción más taquillera de todos los tiempos con 2.923,7 millones de dólares recaudados a nivel mundial, mientras que Avatar: El sentido del agua ha amasado 2.343 millones, consolidándose como la tercera cinta más taquillera de la historia, justo por detrás de Vengadores: Endgame y sus 2.799 millones.