Zoe Saldaña subraya la vigencia política de Avatar: "El privilegio es vivir sin conflictos que destruyen tu mundo" - DISNEY

MADRID, 5 Dic. (CulturaOcio) -

El 19 de diciembre llega a los cines Avatar: Fuego y ceniza, tercera entrega de la franquicia protagonizada por Zoe Saldaña como Neytiri. Más allá del despliegue visual y tecnológico que caracteriza a la saga creada por James Cameron, la actriz ha reflexionado sobre la profunda dimensión política, emocional y social que la envuelve y cómo guarda relación directa con la realidad contemporánea.

"Si estás en una posición en la que puedes despertarte cada día e ir a trabajar en paz, volver a casa de una pieza, tus hijos vuelven del colegio y sus vidas no han sido amenazadas, y tu esposa, marido o padres regresan a casa y están bien, entonces eres una persona privilegiada", ha explicado Saldaña en una entrevista con CBR, donde subraya que la situación de la familia Sully, que vive en un mundo en crisis y guerra que los fuerza a desplazarse, no es algo ficticio.

La actriz ha añadido que "el privilegio ya no es el dinero, la riqueza, el éxito ni la acumulación de bienes materiales", sino "poder vivir un día más sin experimentar algún tipo de conflicto que no tiene nada que ver contigo y, de todas formas, destruye por completo tu mundo y tu vida". La ganadora del Oscar por Emilia Pérez lamenta que "estamos viendo eso en todo el planeta".

La actriz que encarna a Neytiri asegura que se despierta "cada día con el corazón roto" por ese motivo y que uno de los aspectos que le consuela es formar parte de películas como Avatar que "inspiran a la gente, inspiran a sanar y que hacen que las personas se sientan vistas y que importan". Por ello, Saldaña espera que Fuego y Ceniza anime a la gente "a seguir confiando unas en otras, porque creo que eso es fundamental".

La intérprete que da vida Gamora en Guardianes de la Galaxia ha recordado que Avatar 3 profundiza en la tragedia que afectó a la familia Sully en El sentido del agua, donde la muerte de uno de los hijos reconfiguró por completo la dinámica emocional de Jake y Neytiri. "Cuando vi la película lo que experimentamos fue tremendamente poderoso. Este sentimiento de pérdida y en especial la experiencia de perder a un hijo es inimaginable", señala Saldaña.

Dirigida y coescrita por James Cameron y con una duración de 3 horas y 15 minutos, Fuego y ceniza retoma sus acontecimientos después de que la familia Sully encontrase refugio en el clan oceánico Metkayina y perdiera a su primogénito Neteyam. Marcados por el duelo, Jake y Neytiri deben decidir si seguir huyendo o enfrentarse de una vez por todas a los enemigos que amenazan Pandora.

Avatar continúa siendo la película más taquillera de la historia, con unos 2.923 millones de dólares recaudados en todo el mundo, mientras que Avatar: El sentido del agua ocupa el tercer puesto del ranking, con más de 2.300 millones. Los primeros datos de seguimiento en taquilla anticipan un estreno muy potente para Fuego y ceniza, con previsiones de entre 100 y 130 millones de dólares en el primer fin de semana solo en Estados Unidos, una cifra algo por debajo de la apertura de la segunda parte.