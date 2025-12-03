James Cameron revela que Avatar: Fuego y ceniza "es la culminación de una saga" y aclara el futuro la franquicia - DISNEY

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

El 19 de diciembre llega a los cines Avatar: Fuego y ceniza, tercera entrega de la saga de ciencia ficción creada por James Cameron. A pesar de que hay programadas una cuarta y una quinta película, con estrenos fijados para 2029 y 2031, respectivamente, el cineasta ha explicado que Avatar 3 supone un cierre para la franquicia y ha aclarado el futuro de los Na'vi en la gran pantalla.

"No pienso en Fuego y ceniza como una secuela. La concibo como la culminación de una saga. Me gusta más la palabra saga que secuela porque gran parte de hacia dónde íbamos con la historia ya estaba en la arquitectura original del relato", apunta el director de Titanic en una entrevista con Gizmodo, donde subraya que considerar "esta película como el tercer acto es una forma más positiva de verlo".

Cameron también afirma que Fuego y ceniza no responde a la lógica habitual de una industria cinematográfica que "improvisa" continuaciones en función del éxito de su entrega anterior. "A diferencia de la típica secuela de Hollywood, en la que se gana una montaña de dinero con una película y luego todo el mundo dice 'vaya, tenemos que improvisar un nuevo guion, puede que no sea tan bueno, pero rodémoslo deprisa y saquémoslo como sea', eso no es en absoluto lo que estamos haciendo aquí", promete el realizador de Terminator.

"Esto es una carrera de fondo. Entré en este proyecto sabiendo que íbamos a pensar a largo plazo y apostando a que el público nos acompañaría y se preocuparía por estos personajes. Porque puede que midan tres metros y sean azules, pero son personas", señala Cameron, que recuerda que lleva unos treinta años vinculado a Avatar, pues escribió el primer boceto en 1995.

Cameron ha explicado que Avatar 4 y 5 se entienden como una nueva y diferenciada etapa narrativa en la franquicia, aunque conectada con la anterior: "Son su propia saga. Tienen un principio, un nudo y un desenlace que se desarrollan a lo largo de esas dos películas".

No obstante, el director canadiense reconoció que llegar a rodar la cuarta y quinta entrega depende del resultado en taquilla de Fuego y ceniza. Cameron admitió que confía en que el largometraje recaude "muchísimo dinero", pero señala que la cuestión es si será suficiente para justificar otras dos superproducciones. El creador de la saga anunció que "si todo termina aquí, lo cerraré con un libro", expresó haciendo referencia al "único cabo suelto" que queda en Avatar 3.

Por su parte, Jack Champion, que interpreta a Spider, ha desvelado que "de verdad espero que lleguemos a rodar Avatar 4 y 5 porque es una historia tan alucinante y desatada que siento que tiene que contarse". "Lleva todo al siguiente nivel", ha confesado Trinity Bliss, que encarna a Tuk, la más pequeña de los Sully.

Avatar continúa siendo la película más taquillera de la historia, con unos 2.923 millones de dólares recaudados en todo el mundo, mientras que Avatar: El sentido del agua ocupa el tercer puesto del ranking, con más de 2.300 millones. Los primeros datos de seguimiento en taquilla anticipan un estreno muy potente para Fuego y ceniza, con previsiones de entre 100 y 130 millones de dólares en el primer fin de semana solo en Estados Unidos, una cifra algo por debajo de la apertura de la segunda parte.

Dirigida y coescrita por James Cameron y con una duración de 3 horas y 15 minutos, Fuego y ceniza retoma después de que la familia Sully encontrase refugio en el clan oceánico Metkayina y perdiera a su primogénito Neteyam en el clímax de El sentido del agua. Aún marcados por el duelo, Jake y Neytiri deben decidir si seguir huyendo o enfrentar de una vez por todas a los enemigos que amenazan Pandora.