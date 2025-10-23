Avatar ficha a Miley Cyrus, que compone una nueva canción para Fuego y ceniza - 20TH CENTURY STUDIOS/CONTACTO

Avatar: Fuego y ceniza llegará a los cines el próximo 19 de diciembre. La cantante Miley Cyrus contribuirá a la tercera película de la saga de James Cameron con el tema Dream as One que ha compuesto para su banda sonora.

"Me siento profundamente agradecida de poder apoyar Avatar: Fuego y ceniza con una canción original que compuse junto a Mark Ronson y Andrew Wyatt", expresó Cyrus en Instagram, acompañando su publicación con un fragmento de Dream as One.

"Haber experimentado en carne propia lo que significa el fuego y renacer de las cenizas hace que este proyecto tenga para mí un significado profundamente significativo", añadió la artista.

"Gracias, Jim, por darme la oportunidad de transformar esa experiencia en música sanadora. Los temas de la película -unidad, curación y amor- conectan profundamente conmigo, y poder formar parte, aunque sea en un pequeño rincón que la familia de Avatar ha creado, es un verdadero sueño hecho realidad", finalizó Cyrus.

Además, la cuenta oficial de Avatar también ha anunciado en Instagram que la canción sonará en Fuego y ceniza. La banda sonora cuenta con una partitura compuesta por Simon Franglen y tendrá su lanzamiento el 12 de diciembre, mientras que el tema compuesto por Cyrus, Dream as One, saldrá un poco antes, concretamente, el 14 de noviembre.

Esta no es la primera canción que Cyrus compone para un largometraje. En diciembre de 2024 compuso el tema Beautiful That Way para la banda sonora de The Last Showgirl, dirigida por Gia Coppola.

Avatar: Fuego y ceniza, dirigida por Cameron, contará también en su reparto con Sigourney Weaver, CCH Pounder, Bailey Bass y la incorporación de Michelle Yeoh al elenco. Además, Kate Winslet regresará como Ronal, una figura muy importante dentro de la comunidad Metkayina, mientras que David Thewlis encarnará a Peylak, líder de los Wind Traders.

En cuanto a la cuarta entrega de la franquicia, verá la luz en cines el 21 de diciembre de 2029. Cameron pondrá el broche de oro a su exitosa saga de ciencia ficción el 19 de diciembre de 2031 con Avatar 5, la cual, en principio, será la última entrega.