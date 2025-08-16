Así cambiará la relación de Jake y Sully en Avatar 3: Fuego y ceniza

MADRID, 16 Ago. (CulturaOcio) -

Avatar: Fuego y ceniza llegará a los cines el 19 de diciembre. Sam Worthington ha revelado ahora cómo cambiará la relación entre su personaje, Jake Sully, y Neytiri (Zoe Saldaña) en esta tercera entrega de la saga de ciencia ficción creada por James Cameron.

"La muerte de Neteyam ha causado una fractura en su relación. Es un gran recurso de Jim: ¿cómo deshacer una historia de amor perfecta?", apuntó Worthington en declaraciones recientes a Empire. "Jake y Neytiri comparten esta herida dolorosa, pero parece que no pueden sanarse mutuamente", añadió.

Esto va en sintonía con las declaraciones que Saldaña realizó el pasado marzo, cuando abordó la relación entre Sully y Neytiri en Avatar: Fuego y ceniza. "Va a ser una montaña rusa emocional. La manera en que acabó El sentido del agua fue inimaginablemente dolorosa para la familia de Sully. Ahora tienen que tomar decisiones verdaderamente difíciles", aseguró la ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por Emilia Pérez al pódcast Awards Circuit.

Cabe recordar que, a pesar de todos los esfuerzos de Jake y Neytiri por proteger a su hijo, en los momentos finales de Avatar: El sentido del agua, su primogénito Neteyam muere sacrificándose por sus hermanos. La brecha entre ellos supone, sin duda, un enorme vuelco para los personajes, ya que hasta ahora siempre han sabido encontrar el modo de hacer frente a las adversidades juntos.

Pero las cosas se complicarán más todavía ahora que Spider (Jack Champion), el hijo biológico del coronel Miles Quaritch original (Stephen Lang), que fue criado por Sully y sus amigos, consiguió regresar con su familia adoptiva al final de El sentido del agua tras ser capturado por la versión clonada de Quaritch.

Avatar: Fuego y ceniza seguirá a Jake, Neytiri y sus hijos mientras se recuperan de la pérdida de Neteyam. Además de presentar una narrativa sobre el duelo, Cameron introducirá un nuevo grupo de Na'vi, el Pueblo de la Ceniza, liderado por Varang, a quien interpretará en la cinta Oona Chaplin. Este clan, según admitió Cameron el pasado mayo a Empire, representará un "aspecto más oscuro" de la sociedad Na'vi, endurecido por la lucha y dispuesto a hacer "cosas que consideraríamos malvadas".

"Con Avatar: Fuego y Ceniza, James Cameron transporta al público de vuelta a Pandora en una nueva y envolvente aventura con Jake Sully (Sam Worthington), el marine convertido en líder Na'vi, la guerrera Na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) y la familia Sully", reza la escueta sinopsis oficial del filme.

La película también cuenta en su elenco con Sigourney Weaver, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss y Bailey Bass. Junto a ellos estarán Kate Winslet, que regresa en esta entrega como Ronal, una figura muy importante dentro de la comunidad Metkayina, y David Thewlis, quien interpretará a Peylak.