Avatar 3: Fuego y ceniza promete "violencia intensa, imágenes sangrientas y contenido sugerente"

MADRID, 1 Nov. (CulturaOcio) -

Avatar: Fuego y ceniza llegará a los cines el próximo 19 de diciembre y ya ha recibido su calificación por edades. Como era de esperar, la tercera entrega de la saga de ciencia ficción creada por James Cameron tiene la misma calificación que sus predecesoras, si bien con un par de nuevas especificaciones.

Según aparece en una imagen de una lista de la Motion Picture Association of America (MPPA) compartida en X, antes Twitter, por Will Mavity de Next Best Pictures, Avatar 3 ha obtenido la calificación de PG-13. Esto significa que la cinta es apta para mayores de 13 años, siendo la supervisión paterna recomendable para menores de esa edad.

En la breve explicación de tal calificación, se expone que la cinta incluye "secuencias intensas de violencia y acción, imágenes sangrientas, lenguaje fuerte en algunas ocasiones, elementos temáticos y contenido sugerente".

Aunque las anteriores entregas de Avatar también contaron con la calificación PG-13, estas no tenían la advertencia de "imágenes sangrientas" y "elementos temáticos". Cabe decir que, con "elementos temáticos", la MPPA se refiere a cualquier elemento más maduro que no entre dentro de las categorías tradicionales como desnudez, violencia, sexo, consumo de drogas, o lenguaje y que pueda ser igualmente delicado.

Esta tercera entrega de Avatar seguirá a Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña) afrontando los intentos de colonización de la RDA en Pandora, liderados por la general Ardmore (Edie Falco) y el coronel Quaritch (Stephen Lang). Además, el clan de la Ceniza representará una nueva amenaza. Teniendo en cuenta lo que se sabe de la trama y la calificación de la MPPA, cabe esperar que la batalla por la supervivencia sea todavía más brutal que en anteriores ocasiones.

Avatar: Fuego y ceniza volverá a estar dirigida por Cameron y aparte de con los intérpretes ya mencionados, contará también en su reparto con Sigourney Weaver, CCH Pounder, Jack Champion, Bailey Bass, Michelle Yeoh, Kate Winslet, David Thewlis y Oona Chaplin, entre otros.

Tras el estreno de Avatar 3, aún quedarán dos películas para finalizar la saga. Está previsto que la cuarta entrega vea la luz en cines el 21 de diciembre de 2029 y la quinta y última, el 19 de diciembre de 2031.