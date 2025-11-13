Confirmada la duración de Avatar 3: Fuego y ceniza que será la más larga de la saga - 20 CENTURY STUDIOS

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

El 19 de diciembre aterrizará en los cines Avatar: Fuego y ceniza, con Sam Worthington y Zoe Saldaña de nuevo repitiendo como Jake Sully y Neytiri. Y en el constante goteo de noticias relacionadas con las películas más taquilleras del cine, ahora se ha confirmado que la nueva entrega romperá un récord dentro de la épica franquicia de James Cameron.

Las salas de cine AMC Theatres han revelado que la duración de Avatar 3 será de 195 minutos, es decir, 3 horas y 15 minutos de metraje. Esto supone 3 minutos más de lo que duraba su anterior entrega, Avatar: El sonido del agua, que estrenada en diciembre de 2022 tuvo una duración de 3 horas y 12 minutos.

De este modo, Fuego y ceniza se posiciona como el filme más largo hasta ahora de la saga. Conviene recordar que la primera película de Avatar tuvo una duración nada desdeñable de 2 horas y 42 minutos.

De hecho, Cameron ya anticipó el pasado marzo que este capítulo de su colosal franquicia de ciencia ficción sería más extenso que los anteriores. "Será un poco más larga que la segunda", confesó a Empire.

AVATAR, AL ESTILO TITANIC

Es más, encontraba que Avatar: El sonido del agua "se movía como un tren bala" y no profundizaba "lo suficiente en los personajes". Dicho esto, la tercera entrega de Avatar iguala en duración a otro de los filmes más emblemáticos de James Cameron: Titanic.

La memorable y oscarizada película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en 1997 también tiene un metraje de 3 horas y 15 minutos, marca que ha mantenido durante 28 años. Además, la franquicia de Avatar continúa superando en duración a otras superproducciones, como Vengadores: Endgame, que contaba con 3 horas y 1 minuto, o también a Piratas del Caribe: En el fin del mundo, con sus 2 horas y 48 minutos.

Por otra parte, una de las cuestiones más debatidas entre los fans es si Avatar 3 tendrá el mismo desempeño en la taquilla que sus dos anteriores entregas. La primera película, estrenada en 2009, se convirtió en la tercera más taquillera de la historia, con un total acumulado de más de 2.920 millones de dólares, mientras que su secuela amasó 2.340 millones de dólares.

Avatar: Fuego y ceniza, dirigida por Cameron, contará también en su reparto con Sigourney Weaver, CCH Pounder, Bailey Bass y la incorporación de Michelle Yeoh al elenco. Además, Kate Winslet regresará como Ronal, una figura muy importante dentro de la comunidad Metkayina, mientras que David Thewlis encarnará a Peylak, líder de los Wind Traders.

En cuanto a la cuarta entrega de la franquicia, verá la luz en cines el 21 de diciembre de 2029. Cameron pondrá el broche de oro a su exitosa saga de ciencia ficción el 19 de diciembre de 2031 con Avatar 5, la cual en principio será la última entrega.