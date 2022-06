Morbius vuelve a los cines gracias a los memes: "It's Morbin time"

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

Morbius, el filme de Sony Pictures protagonizado por Jared Leto como el vampiro viviente, regresa a los cines. Un movimiento inesperado que ha sido posible gracias a los memes que los fans del Universo Spider-Man han compartido en las redes sociales antes y después del estreno de la película.

Además de ser vilipendiada por la crítica, la cinta dirigida por Daniel Espinosa fue un fiasco en taquilla, donde solo logró recaudar poco más de 160 millones de dólares. Una cifra muy escasa para una película basada en personajes Marvel que dejó en el aire la hace unos meses más que posible secuela, pero que podría maquillar con su reeestreno en la gran pantalla.

Según informa Comicbook.com, el relanzamiento de la película ser hará por todo lo alto, reestrenándose en más de 1000 salas a partir de este viernes 3 de junio. De esta manera, el vampiro de Leto tendrá una nueva oportunidad de congraciarse con los espectadores. Algo que parecía impensable, pero que ha sido posible gracias a los tan ocurrentes como irreverentes memes que han ido publicando.

Teniendo en cuenta el impacto que sigue generando en Internet la película, especialmente en Twitter, no resulta de extrañar que Sony quiera aprovecharlo en su favor. Y es que, dos meses después de su paso por las salas, la comunidad de internautas, continúa hablando de Morbius, dejando algunos memes que pasarán a la posterioridad.

"It's Morbin time", señaló un fan marvelita en Twitter, aludiendo así, la mítica frase empleada por los Power Rangers

Hi I'm morbius and it's morbin time https://t.co/JLHhB107kU