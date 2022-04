Morbius: 8 agujeros de guión que las escenas post-créditos crean en el Universo Marvel

MADRID, 3 Abr. (CulturaOcio) -

Tras una larga espera, que para muchos fans ha sido eterna, 'Morbius' ya está en cines. A pesar de ser destrozada por la crítica, apenas un 16% de apoyo en Rotten Tomatoes, el vampiro interpretado por Jared Leto busca conquistar al público en taquilla. Uno de los aspectos que más confusión ha generado sobre dónde situar la película respecto a otros títulos de Sony como 'Venom' o 'Spider-Man: No Way Home' han sido sus escenas post-créditos. ¿Qué significan y cómo afectan al UCM?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La primera escena post-créditos de 'Morbius' enlaza al filme con lo sucedido en 'Spider-Man: No Way Home', la ruptura de las líneas de tiempo y la irrupción de los multiversos provocadas por el conjuro del Doctor Strange. En el cielo de Nueva York se puede ver cómo se tiñe de púrpura y el Buitre de Michael Keaton aparece de la nada en una celda, de la que le liberan al no estar acusado de nada en ese universo.

En la segunda, Adriam Toomes, con un nuevo traje de Vulture, se encuentra con el doctor Morbius y le propone unirse a él. Considera que todo lo sucedido ha sido "por culpa de Spider-Man" e intenta averiguar qué es lo que ha pasado.

Estas dos secuencias han planteado muchas cuestiones sobre la conexión con el UCM y lo que significan de cara al futuro de la franquicia, así como para el propio personaje de Jared Leto. De ahí, que hayan surgido estas incógnitas sin resolver que alguos ya señalan como agujeros de guión:

¿MORBIUS ES AHORA UN ASESINO?

Inicialmente, Morbius logra mantener a raya sus instintos de beber sangre humana con sangre sintética. Sin embargo, esta comienza a dejar de resultar efectiva, por lo que decide, ante el temor de que sus instintos se descontrolen, preparar dos dosis con una toxina diseñada para matar tanto a su parte humana como la del murciélago de su ADN. Utilizó una de ellas para acabar con la vida de Milo (Matt Smith) y pensaba utilizar la otra dosis para él mismo.

Sin embargo, en la escena post-créditos posterior, la cual se deduce que es bastante tiempo después a lo ocurrido en la cinta, se puede ver al vampiro conduciendo un coche por la autopista a toda velocidad, sin mostrar indicio alguno de sentirse perseguido. Esto lleva a una pregunta: ¿por qué Morbius no decidió suicidarse? ¿Habrá tenido que ingerir sangre humana para sobrevivir durante ese tiempo? Una pregunta que se descarta, dado que a Toomes no le cuesta nada dar con su paradero, lo que implica que Morbius no está buscado por las autoridades. ¿Cómo ha logrado sobrevivir y no tener que consumir sangre humana?

¿EL INICIO DE LOS SEIS SINIESTROS?

Los ejecutivos de Sony siempre han soñado con la película de los Seis Siniestros. Es más, intentaron impulsarla a través de las dos entregas de 'The Amazing Spider-Man', la escena post-créditos de 'El poder de Electro' sentaba las bases para el equipo. Ahora parece que dicha asociación puede hacerse realidad después de que Vulture le ofreciera a Morbius unirse a él. No sería extraño que el Venom de Tom Hardy también se sume al plantel, así como la versión de Kraven el Cazador de Aaron Taylor-Johnson. Cuando se le preguntó al director de 'Morbius', Daniel Espinosa, sobre el tema, no lo descartó: "Seguro que parece un comienzo".

¿CÓMO Y POR QUÉ LLEGÓ EL BUITRE AL UNIVERSO DE MORBIUS?

Ahora bien, la llegada del Buitre y su supuesto puesto de eje que vertebra a los Seis Siniestros provoca ciertas inconsistencias. El que saltase de un universo a otro implica que ha sido uno de los afectados por el hechizo de Stephen Strange, eso significa que se presupone que Toomes conoce la identidad real de Spider-Man y que la sabía antes de la famosa revelación de Mysterio.

¿POR QUÉ NO VOLVIÓ TOOMES A SU UNIVERSO?

El que haya sido transportado a otra realidad y que no haya vuelto a su lugar de origen ha provocado también la pregunta de por qué no regresó a su universo después de que el Doctor Strange hiciese otro conjuro que restableció, más o menos, el orden, pues el Largarto de Rhys Ifans, Sandman de Thomas Haden Church, el Doctor Octopus de Alfred Molina, el Electro de Jamie Foxx y el Duende de Verde de Willem Dafoe volvieron a sus universos, como también los Spideys de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Sin olvidar el visto y no visto del Venom de Tom Hardy.

Aquí se produje una paradoja que rompe con lo establecido en 'No Way Home' y que Sony o el UCM tendrán que explicar en el futuro. Ironías de la vida, el Buitre se ha convertido en lo que Mysterio pretendía ser en 'Spider-Man: Lejos de casa', un refugiado interdimensional.

¿POR QUÉ EL BUITRE BUSCA AÚN VENGANZA CONTRA SPIDER-MAN?

La presencia del Buitre en otro universo plantea la pregunta de por qué ahora quiere vengarse de Spider-Man. Al final de 'Homecoming', Vulture justificaba sus crímenes porque creía que así lograba mantener económicamente a su familia, un giro que hacía que se comprendiesen las motivaciones del villano. Ahora Toomes busca vengarse de nuevo del Hombre Araña, ¿por qué?

Uno de los posibles motivos es que, al ser trasladado a otro universo, ha sido arrancado, literalmente, de su familia. En el fondo, Toomes tuvo la esperanza de poder reconciliarse con su esposa e hija, algo que no podrá hacer en otro universo. Ese sería un buen motivo para el deseo de vendetta, aunque esto lo tendría que confirmar Sony, pues, de momento, solo es una teoría.

¿CÓMO LOGRÓ UN NUEVO TRAJE?

En la escena post-créditos en la que Toomes se reúne con Morbius, aparece con un traje completamente nuevo. Esto lleva a preguntarse cómo lo ha obtenido. En el UCM, Toomes consiguió hacer su traje gracias a la tecnología Chitauri de ingeniería inversa. Dado que parece poco probable que los Chitauri también invadiesen el Nueva York del universo de Morbius, surge la pregunta de cómo logró Toomes su nuevo atuendo.

¿QUIÉN ES EL SPIDER-MAN DEL UNIVERSO DE MORBIUS?

'Morbius' está situada en el mismo universo que 'Venom'. Es evidente que en esa línea temporal hay otro Spider-Man. El superhéroe arácnido no aparece, pero se lo menciona, lo que conlleva a preguntarse quién es el Hombre Araña en este universo. Si bien, es posible que Sony pueda tener a otra encarnación de Spidey, lo lógico sería traer de vuelta a uno de los que apareció en 'No Way Home'.

El candidato ideal sería el de Andrew Garfield, pues es el único que encajaría dentro de lo sucedido tanto en 'Morbius' como en las dos entregas de 'Venom'. Aunque, por otro lado, sería irónico que el proyecto de los Seis Siniestros, que fue el que hizo que 'The Amazing Spider-Man' fracasase y que el actor dejase el papel, fuese la manera en la que el intérprete volviese a enfundarse el traje.

¿QUIÉN SE UNIRÁ A LOS SEIS SINIESTROS?

Junto con el Buitre y Morbius, podrían unirse al equipo de los Seis Siniestros Venom y también Kraven el Cazador. Sin embargo, quedarían dos plazas por cubrir. ¿Quiénes serían? Uno de los posibles candidatos podría ser la Madame Web de Dakota Johnson, la cual, aparentemente, podría ser la respuesta de Sony al Doctor Strange. Pero, aun contando con ella, quedaría una vacante por cubrir.