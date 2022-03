Primeras y duras críticas de Morbius: "La peor película de un personaje Marvel"

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

Morbius, el nuevo spin-off de Spider-Man, llega a los cines este viernes 1 de abril y, como suele ser habitual, poco antes aterrizan las primeras críticas. Valoraciones que, en este caso no son lada benévolas con el filme protagonizado por Jared Leto al que algunos llegan a calificar incluso como "la peor película basada en un personaje de Marvel".

Y es que los críticos no han tenido piedad con la cinta dirigida por Daniel Espinosa para Sony Pictures, que tras el masivo éxito de Spider-Man: No Way Home, que arrasó tanto en entre el público como entre gran parte de la prensa especializada, parece que no ha gustado mucho a gran parte de la crítica.

"No es buena. Nada en la historia se sostiene, y, por consiguiente, todo lo demás se desmorona. El guion es discutiblemente pretencioso y el tercer acto es un sinsentido. Además, las dos escenas post-créditos son de vergüenza. Estoy convencido de que la segunda fue escrita literalmente por un niño de seis años", espeta el crítico de The Direct Russ Milheim.

#Morbius is not good.



None of the story sticks, and because of it, everything else falls apart. Questionable writing is rampant and the third act is nonsense.



Also, the two post-credits scenes are insulting. I’m convinced that the second was literally written by a six-year-old. pic.twitter.com/zugbYCXKj1 — Russ Milheim (@RussMilheim) March 31, 2022

"#Morbius es un recordatorio de lo que eran muchas películas de cómic antes del UCM: chapuceras, mal ejecutadas y que probablemente, decepcionen a los fans de los cómics. También tiene el peor intento de trasladar su universo a la actualidad. La reseña completa para esta noche, pero... es mala", asegura el crítico Dan Murrell.

#Morbius is a reminder of what many comic book movies were before the MCU: sloppy, poorly executed, and sure to disappoint fans of the comics. It also contains the worst attempt at universe building in the modern era. Full review later tonight but…it’s bad. pic.twitter.com/lng4YWH5Gg — Dan Murrell (@MurrellDan) March 31, 2022

"Morbius... horrendo montaje, guion e historia. La actuación de Leto y Smith no pudo compensar los personajes mal escritos. El CGI me transmitió la sensación de estar viendo Fantastic Four '05, que es una película mucho mejor. Aludiendo a otro tuit que vi, "no tiene ningún carisma",3/10, recoge el podcaster Leo Rydel.

GOOD GOD#Morbius... horrendous editing, script, and story. Leto and Smith's acting couldn't make up for poorly written characters. The CGI made me feel like I was watching Fantastic Four '05, which is a far better film. Echoing another tweet I saw, it's a "charisma vacuum" 3/10 pic.twitter.com/Tb33ZFm3Iq — Leo Rydel - Geekly Goods (@LeoRydelGG) March 31, 2022

Algunos como el crítico y podcaster, William Bibbiani, aseguran que es "la peor película basada en superhéroes de Marvel" en mucho tiempo: "En gran medida vacía, a veces te ríes. Y la escena en la que alguien intenta invocar a un gato sacudiendo su cajón de arena, para después dar por sentado que el gato se ha ido, cuando eso no funciona, es lo más raro que he visto en años".

#Morbius is the worst Marvel superhero movie in a long, long time. Mostly inert, sometimes laughable. And the scene where someone tries to summon a cat by shaking their litter box, only to assume the cat is gone when that doesn't work, is the weirdest thing I've seen in years. pic.twitter.com/tNHmN63Ug3 — William Bibbiani (@WilliamBibbiani) March 31, 2022

"Absolutamente sin reglas. "#Morbius no tenía reglas. Fue como, ¿Esto está bien? ¡Sí, colega! ¿Tiene sentido? A quién le importa. ¡Disfruté de algunas cosas! Me gustó Matt Smith. Estuvo genial. Jared Leto está mucho mejor aquí que en WeCrashed. Esa escena post créditos la metieron con calzador", asegura la influencer Roxy Striar impactada tras ver la película.

Absolutely zero rules.#Morbius had NO rules. It was like, does this look cool? Yeahhh buddy! Does it make sense? Who cares!



I enjoyed some of it! I liked Matt Smith. He was groovy. Jared Leto is better in this than WeCrashed.



That post credit scene was shoehorned da faq in 😂 — Roxy Striar (@roxystriar) March 31, 2022

Sin embargo, otros como el periodista de Forbes y Variety, Simon Thompson, asegura que, si bien no esperaba mucho de Morbius, le gusta el vampiro de Jared Leto: "Leto se resguarda con el protagonista mientras Matt Smith acaba por hincarle el diente a Milo. No hay demasiada sutileza. Hay cosas que corren por estas venas que o bien se tragan o bien se escupen".

I wasn't expecting much from #Morbius but I'm down with this Man Bat. Lacing vamp with camp, Leto coats himself in the titular lead while Matt Smith sinks his teeth into Milo. It's not big on subtlety. There's stuff coursing through these veins you'll either drink up or spit out. pic.twitter.com/2A9V3VG2ed — Simon Thompson (@ShowbizSimon) March 31, 2022

El personaje de Michael Morbius apareció por primera vez en el cómic número 101 de The Amazing Spider-Man, publicado en 1971. El director de la cinta protagonizada por Jared Leto, Daniel Espinosa, confirmo que Peter Parker existe en Morbius, pero, posiblemente, no en la forma de ningún Spider-Man visto antes. "Tienes un mundo donde están los mismos personajes, pero son ligeramente diferentes. Lo que significa que en todos los universos tiene que haber un Spider-Man. O una Spider-Woman", dejó caer en una entrevista con Cinemablend.

"Peligrosamente enfermo de un extraño trastorno sanguíneo y determinado a salvar a otros que padezcan su mismo destino, el doctor Morbius intenta una apuesta desesperada. Lo que en un principio parece ser un éxito radica, pronto desencadena una oscuridad en su interior. ¿Se impondrá el bien sobre el mal? ¿O sucumbirá Morbius a sus misteriosas nuevas necesidades?", reza la sinopsis de la película.