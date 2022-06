La adorable felicitación de Zendaya a Tom Holland por su 26 cumpleaños: "El que me hace más feliz"

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

Este martes 1 de junio Tom Holland cumplió 26 años. El protagonista de la saga Spider-Man recibió una especial felicitación de parte de su pareja en la ficción y también en el mundo real, Zendaya, así como de otras estrellas del Universo Cinematográfico Marvel.

"El más feliz cumpleaños para el que me hace más feliz", escribió Zendaya en Instagram junto a una foto de ambos. Holland no dudó en responder a la publicación con varios emoticonos de corazones.

Zendaya no fue la única que se acordó de Holland. "La única araña que quiero tener en mi vida. Feliz cumpleaños, Tom Holland", publicó Brie Larson, Capitana Marvel, a través de Twitter. Acompañó su emotivo mensaje con una foto de ambos en el set.

To the only spider I like having in my life, happy birthday @tomholland1996! pic.twitter.com/oFJBHH0Bwc — Brie Larson (@brielarson) June 1, 2022

Por su parte, Mark Ruffalo también colgó una instantánea junto a su compañero. "Ese momento de alivio cuando terminas una entrevista sin spoilers. Feliz cumpleaños, Tom Holland. Yo diría que estamos mejorando, ¿verdad?", publicó el actor que da vida a Bruce Banner/Hulk en el UCM.

That moment of relief when you make it through an interview with no spoilers. Happy birthday @TomHolland1996! I’d say we are getting better. Right? pic.twitter.com/RFtjBeiLcJ — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) June 1, 2022

La cuenta oficial de Spider-Man en Twitter dedicó una felicitación al protagonista. "Deseando un feliz cumpleaños a Tom Holland", se puede leer. "Será el cumpleaños de Tom Holland, pero él es el verdadero regalo", afirma la cuenta de Twitter de la cinta Uncharted.

Wishing a happy birthday to the one and only @TomHolland1996!



Get #SpiderManNoWayHome now on Blu-ray, 4K Ultra HD, & Digital! https://t.co/VHfmNzOpG1 pic.twitter.com/K3ZafVKGiI — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) June 1, 2022

It may be @TomHolland1996’s birthday today but he’s the real gift. 😉 #UnchartedMovie is Now on Blu-ray, 4K UHD, and Digital! https://t.co/oBpGSnKfCu pic.twitter.com/vhXzWN0SYC — Uncharted (@unchartedmovie) June 1, 2022

Tras el lanzamiento de Spider-Man: No Way Home, los fans vieron a Holland en Uncharted y la serie The Crowded Room. Los rumores apuntan a que el actor volverá a dar vida a Spider-Man en el futuro. "Tenemos nuestro negocio de Marvel, que se divide en tres partes", declaró Tom Rothman, presidente de Motion Picture Group de Sony, a Deadline.

"Están las películas de Spider-Man, y actualmente estamos trabajando en dos secuelas del Spider-Verse, secuelas de la oscarizada cinta de animación, con Phil Lord y Chris Miller. Esperamos comenzar a trabajar en la próxima película de Spider-Man", dejó caer.