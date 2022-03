Filtradas las dos escenas post créditos de Morbius que revoluciona el 'spider-verso' de Marvel y Sony

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

A pesar de que su estreno es este 1 de abril, ya se ha filtrado la escena post-créditos de 'Morbius', la esperada película de Daniel Espinosa que convierte a Jared Leto en el antihéroe vampírico de Marvel. Una secuencia extraña que invita a pensar en que Sony está preparando el terreno para la esperada reunión de los enemigos del trepamuros... ¿en la película de Los Seis Siniestros?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Según informan diversos medios estadounidenses como FandomWire o CBR.com, se trata de dos escenas post-créditos que, como comentaron varios críticos, tras levantarse el embargo de las reseñas, son muy extrañas e intentan establecen posibles conexiones con el universo del Spider-Man de Tom Holland y lo sucedido en 'No Way Home'.

La primera secuencia muestra la irrupción de Adrian Toomes (Michael Keaton) en una celda, da la impresión que ha aparecido de la nada, dando la impresión de que ha llegado procedente de otro universo. El suceso, de hecho, es cubierto por los informativos de la ciudad.

La segunda escena presenta a Morbius (Jared Leto) conduciendo un coche a toda velocidad por la carretera. El hombre se detiene en un descampado, donde aparece Toomes caracterizado como el Buitre (Vulture). El villano le da las gracias por venir y comenta que tienen que hablar.

Sin duda, parece una invitación para unirse a él contra un objetivo común. Esto podría ser el inicio de los Seis Siniestros, el proyecto soñado de Sony. Es más, el propio director del filme, Daniel Espinosa ya lo avanzó durante las entrevistas promocionales al comentar que 'Morbius', como película, ayudaría a configurar este ansiado spin-off. "Bueno [Vulture] está reclutando compañeros de equipo y ya ha atraído a uno", declaró a CBR.com. "Así que, seguro que parece un comienzo", continuó.

No obstante, este encuentro no es el acto fundacional de los Seis Siniestros, pudiéndose tratar solo de una mera alianza entre ambos personajes o solo de un intento del Buitre de poner de su lado a Morbius.

Ahora bien, queda una duda, ¿ha reclutado el Buitre a Morbius para luchar contra Spider-Man? Ninguna de las secuencias deja claro en qué universo están situadas. A diferencia de las protagonizadas por Venom en 'Habrá Matanza' y 'No Way Home', no hay indicio alguno de que Morbius haya saltado a otro universo.

Sí, se intuye que Toomes ha saltado de uno a otro, pero, ¿ha tenido tiempo suficiente para cerrar sus planes? No hay que olvidar que el Venom de Tom Hardy regresó a su universo después de que los tres Spideys ayudasen a los villanos a dejar de ser malos tras recibir el suero creado por el Peter de Tom Holland y Norman Osborn (Willem Dafoe). Fue tan rápido, que no le dio tiempo a conocer al Hombre Araña, a pesar de que el simbionte tenía muchas ganas de conocerle.

Tan confuso es el lugar de ambas secuencias en el timeline de la saga, que explica el descontento generalizado en sus visionados de prensa, algunos fans e influencers. Habrá que esperar qué hará Sony con Morbius y su Spider-verso. De momento, tocará esperar al rendimiento en taquilla de la cinta liderada por Jared Leto para ver si el público quiere más historias con el vampiro marvelita.