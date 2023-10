Marvel pone fecha a tres estrenos de su Fase 5

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

Marvel Studios ha sufrido en los últimos meses varios retrasos en sus producciones debido a reestructuraciones creativas y, sobre todo, a las huelgas de actores y guionistas de Hollywood. Algunas de las series y películas que iban a estrenarse inminentemente se han visto arrastradas varios meses. Ahora, se ha desvelado la fecha de estreno de tres de sus próximos proyectos para Disney+.

La compañía ha entregado los documentos relativos a algunas series en la Oficina de Copyright de Estados Unidos. En dichos documentos vienen recogidos los detalles más importantes de cada una, como su reparto o una breve sinopsis. También aparece la fecha de estreno tentativa de todas ellas.

AGATHA: DARKHOLD DIARIES

Así, la compañía ha programado Agatha: Darkhold Diaries para el 19 de septiembre de 2024. Inicialmente, el spin-off de Bruja Escarlata y Visión estaba previsto para finales de 2023 o comienzos de 2024. Sin embargo, se ha ido posponiendo hasta acumular un retraso de prácticamente un año entero.

SPIDER-MAN: FRESHMAN YEAR

La segunda fecha revelada es la de Spider-Man: Freshman Year. La serie de animación del arácnido se estrenará el 2 de noviembre de 2024. El proyecto fue anunciado en 2022, mostrando imágenes del diseño de sus protagonistas principales. Sin embargo, hasta ahora no se había dado una fecha de estreno estimada.

IRONHEART

El tercer proyecto que Marvel ha colocado en su calendario es la serie Ironheart, que en su momento estaba prevista para otoño de 2023. La heroína debutó en 2022 en Black Panther: Wakanda Forever, por lo que los fans tienen ganas de ver cómo continúa su historia. Sin embargo, no llegará a Disney+ hasta el 3 de septiembre de 2025.

¿DAREDEVIL: BORN AGAIN?

Por último, Marvel también ha enviado los documentos de Daredevil: Born Again. Se trata de uno de sus proyectos más esperados ya que devolverá el protagonismo al Hombre Sin Miedo de Charlie Cox tras la cancelación de su serie en Netflix hace ya varios años. En un principio, se anunció para 2024, pero ha sido una de las producciones más afectadas por la huelga.

Durante las protestas, y pese a tener ya buena parte de la serie grabada, Marvel despidió a todo su equipo de guionistas y decidió darle un nuevo enfoque partiendo prácticamente desde cero. Por ello, Daredevil: Born Again se estrenará ahora en 2025 en una fecha aún por determinar.

Hay que señalar, eso sí, que todas estas fechas corresponden a los mencionados documentos de la Oficina de Copyright, por lo que no son las fechas oficiales. Marvel Studios aún no ha hecho ningún anuncio al respecto y todas podrían sufrir modificaciones en los próximos meses. Por lo pronto, la compañía estrenará The Marvels el próximo 9 de noviembre en cines.