The Marvels revela qué pasó tras la escena post-créditos de Ms. Marvel en su nuevo adelanto

Los destinos de Kamala Khan (Imán Vellani), Carol Danvers (Brie Larsson) y Mónica Rambeau (Teyonah Parris) se entrelazarán por primera vez en el UCM cuando el 9 de noviembre vea la luz The Marvels. Y un nuevo adelanto de la cinta se toma a risa la escena post-créditos de Ms. Marvel en la que intercambia su cuerpo con el de la Capitana Marvel.

Enmarcada dentro de la Fase 5 del UCM, la película de Nia DaCosta tendrá su punto de arranque tras la escena en la que Carol, Kamala y Mónica comenzaban a trocar sus lugares cada vez que empleaban sus poderes. Y el nuevo avance de The Marvels ha venido marcado tanto por tremendas secuencias de acción cósmica al más puro estilo de la Casa de las Ideas como por un gran sentido del humor.

Es más, este disparatado clip, que ya se encuentra circulando en Internet, profundiza precisamente en las consecuencias de estos intercambios de cuerpo para las heroínas en la trama de la película de Marvel. En él puede verse a Kamala abalanzándose sobre su cama con su uniforme de Ms. Marvel antes de cambiarse para hacer las tareas de clase. Al menos, hasta que la familia Khan al completo la llama para que acuda al salón para darle una noticia: la Capitana Marvel ha estado danzando de un lado para otro en su casa.

Es entonces, cuando sorprendida, espeta: “Perdón. ¿La Capitana Marvel ha estado en nuestra casa?” Pero eso no es todo. Las fulgurantes imágenes también muestran lo que será la gran batalla final de The Marvels con Dar-Benn, la temible acusadora del Imperio Kree encarnada por Zawe Ashton en el filme y que esgrime un arma similar a la que ya blandió Ronan en Guardianes de la Galaxia vol.1. Sin embargo, puede que para derrotar a esta poderosa y formidable adversaria necesiten algo de ayuda extra más allá de la que pueda brindarles Nick Fury (Samuel L. Jackson).

