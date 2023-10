Agatha: Darkhold Diaries, el spin-off de WandaVision de Marvel, ya tiene fecha de estreno

MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

Tras varios retrasos, y hasta tres cambios de título, parece que el futuro se aclara para la serie de magia negra de Marvel. Agatha: Darkhold Diaries, el spin-off de WandaVision (Bruja Escarlata y Visión), protagonizado por el ladino y genial de personaje de Kathryn Hahn, ya tiene fecha de estreno en Disney+.

La fecha oficial de estreno de Agatha: Darkhold Diaries fue filtrada por Marvel Studios. Así, según informa The Direct, una nueva solicitud de derechos de autor ante el registro de Estados Unidos revela información inédita sobre la serie protagonizada por la hechicera incluyendo una fecha de estreno fijada para el 19 de septiembre de 2024.

Hay que destacar que esta fecha de estreno en septiembre es provisional, ya que en la solicitud de derechos de autor se indica "aproximada" junto a la fecha. En todo caso, esto supondría que Agatha: Darkhold Diaries verá la luz casi un año después de la fecha de estreno original prevista, la segunda mitad de 2023.

La noticia llega, curiosamente, coincidiendo con el estreno de la segunda temporada de Loki y unos cuatro meses después de que la serie protagonizada por Kathryn Hahn finalizara su rodaje en junio, y ocho meses después que se eliminara por completo la fecha de estreno de la lista oficial de lanzamientos de Marvel Studios. Inicialmente prevista para el invierno de 2023/principios de 2024, Agatha ha sido retrasada repetidamente en el calendario del UCM.

Agatha: Darkhold Diaries continuará la historia de la hechicera oscura Agatha Harkness después de fuera derrotada por Wanda Maximoff en el último capítulo de WandaVision, en el que el personaje interpretado por Elizabeth Olsen la condenó a vivir toda su vida como el personaje que ella misma eligió, Agnes, la vecina más chismosa de Westview.

Tras la incertidumbre por la huelga y el efecto dominó de los diferentes retrasos, el panorama del calendario de streaming del UCM para el próximo año empieza a aclararse. El 2024 de Marvel Studios en Disney+ parece que arrancará con Echo a principios de año, después llegará a la plataforma la segunda temporada de What If...? y Agatha para cerrar el año el próximo otoño. Habrá que ver dónde encaja el equipo de Kevin Feige otros lanzamientos anunciados como la serie de Ironheart o Daredevil: Born Again.