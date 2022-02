Spider-Man No Way Home: La razón por la que Iron Man no regresó al Universo Marvel

MADRID, 13 Feb. (CulturaOcio) -

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) ha marcado un antes y un después para el Peter Parker de Tom Holland. El héroe se ha hecho mayor, que desde Homecoming estableció una estrecha relación con su mentor, Tony Stark. Con el personaje interpretado por Robert Downey Jr. ya fallecido tanto en la segunda como en la tercera entrega del trepamuros, uno de los guionistas del filme ha explicado la verdadera razón por la que Iron Man no regresó en la última entrega de la franquicia arácnida.

Chris McKena, uno de los responsables del guion del filme junto a Erik Sommers reveló en una sesión de preguntas y respuestas con Jeff Goldsmith que el motivo por el cual el Vengador encarnado por Downewy Jr no apareció en la cinta dirigida por Jon Watts.

"Honestamente, eso es como un fracaso en los pasillos de Marvel, al menos en nuestra experiencia. No les gusta recurrir a ello constantemente... Quiero decir, la sombra de Tony es alargada incluso tras Endgame, y lidamos con ello en Lejos de Casa. Pero creo que todos entendían que no podíamos seguir acudiendo a Tony como recurso", aseveró el guionista.

"Pienso que empezamos a comprenderlo mientras escribíamos esto de que él no es el tío Ben. Quiero decir, es una figura paterna. Había un vínculo entre ellos. En Endgame incluso tiene una foto de Peter y parece ser el impulso moral que necesita al final para que lo arriesgue todo y así intentar restablecer el equilibrio del universo", afirmó McKena.

El coguionista continuó añadiendo que al escribir el guion comenzaron a darse cuenta de que había una oportunidad para contar una historia completamente diferente para Peter Parker, ya que, según sus propias palabras, "al final de esta película, tal vez sea una historia de origen diferente a la que todos los demás han asumido hasta este momento. No creo que haber tenido allí a Tony hubiese cambiado nada".

"Creo que nos dimos cuenta de que el verdadero impulso moral, el faro de la vida de Peter es su tía May. Y que, por primera vez se pone realmente a prueba. Si realmente puede vivir con ese código ético que le ha inculcado. De eso trata esta historia de Peter Parker", concluyó.